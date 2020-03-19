【機場特警】黃子恆全力擺脫負面形象冀成更好的人：我仲奮鬥緊！

黃子恆（Hugo）今天（19日）出席派口罩活動，他說最近疫情關係，不是開工，那就是宅在家中，又或者選擇去郊區做運動：「其實我真係宅咗好多，最大變化係冇咗好多社交活動。反而多咗會約朋友去郊外，因為上年開始我都發掘緊好多戶外活動，例如踩單車同行山。」

Hugo派口罩俾一班老人家，真係好有愛心。（葉兆康攝）

接下來，Hugo有份演出的《機場特警》下星期一（23日）將會播出，這是他非常期待的一套劇集，他說：「以TVB嚟講，係近年好少呢一類比較熱血，講一班後生仔去搵理想去奮鬥嘅一套劇。同埋呢類題材係從來未拍過。」

若行山覺得運動量不夠，Hugo覺得可以選擇跑山。（葉兆康攝）

談到理想，Hugo說自己的理想一直還沒有實現出來：「我希望成為一個成功演員、藝人、甚至乎一個成功男人。成功男人其實牽涉好多，譬如話要照顧好屋企，又或者工作上有少少成就，我覺得我完全未達到，我仲奮鬥緊。（前幾年有負面新聞，要擺脫形象？）應該係話我塑造緊一個全新嘅黃子恆，其實我相信同我希望，人係要進步，確實無論工作同工作以外，我好多地方都要改，我係必須要做得愈嚟愈好，咁係為自己好。」