【新冠肺炎】受疫情影響CHANEL宣布停產　5月度假系列大騷推遲

受新型冠狀病毒影響，全球各行各業都受到重創，連最大的奢侈品企業LVMH都將旗下品牌Dior、Guerlain、Givenchy的香水化妝品工廠，改裝成「防疫生產中心」，生產消毒搓手液，無償支援法國政府抗擊疫情。而繼Hermès、GUCCI等品牌關閉多間生產基地同門店之後，CHANEL也於日前宣布停產。

CHANEL在聲明中表示：「將關閉其在法國、意大利以及瑞士（製錶業）的全部生產基地，時間為兩星期。」這些基地包含手錶、高級定制服裝、成衣以及高級珠寶等多類產品的生產線，部份分發基地在確保最少工人參與的情況下仍在運營，公司已為這些員工提供額外的健康同安全保護。除此之外，CHANEL於本周一（16日）起，關閉所有美國門店，同樣停業兩星期，期間繼續給予員工酬勞。

CHANEL在月初落幕的巴黎時裝周上為大家帶來驚喜。（GettyImages）

隨着各大奢侈品牌的工廠與門店關閉，度假大騷也紛紛延後甚至取消，當中CHANEL原定5月7日在意大利卡普里島舉辦的度假系列大騷延期、6月4日在倫敦舉行的高級手工坊系列復刻大騷以及北京的復刻大騷均已停辦，Dior、GUCCI、Prada、Giorgio Armani等也宣布推遲度假系列大騷。

CHANEL度假系列大騷將延期。（GettyImages）

作為擁有過百年歷史的品牌，CHANEL的代言人也是美貌、氣質、個性兼備，好似Vanessa Paradis、妮歌潔曼（Nicole Kidman）、柯德莉塔圖（Audrey Tautou）、碧琪麗芙莉（Blake Lively）、畢彼特（Brad Pitt）等等，近年來的代言人也非常具有代表性，以下就盤點幾位。

Vanessa Paradis氣質不俗，深受Karl喜愛，以往CHANEL秀場上有不少兩人一齊的身影，Vanessa也是Karl的繆斯女神之一。（GettyImages）

點擊下圖睇近年CHANEL代言人：