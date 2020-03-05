【巴黎時裝周2020】CHANEL首次線上直播　呈現女性柔和剛毅之美

香港時間3日下午5點，CHANEL 2020秋冬成衣大騷於法國巴黎大皇宮拉開序幕，純白色的層層小丘呈現出階梯坐席，地板以鏡面反襯，加上白色霧氣的渲染，嘉賓們仿佛置身仙境。 今次大騷更首次採用網絡實況直播的方式進行，讓大家在家中也可以「雲睇騷」。

CHANEL秀場設計簡潔又不失浪漫。（視頻截圖）

有別於以往單人行騷的形式，今次由荷蘭超模Rianna Van Rampaey與意大利超模Vittoria Ceretti共同開場，兩人一邊行catwalk，一邊開心地「聊天」，淡綠色與黑色的搭配，演繹出巴黎女人悠然恣意的狀態，美麗優雅，又活力四射。

荷蘭超模Rianna Van Rampaey（左）與意大利超模Vittoria Ceretti（右）攜手開場。（GettyImages）

靈感源於意法電影《Les Biches》 彰顯騎士風範

Virginie Viard 將已逝法國導演Claude Chabrol於1968年的拍攝的電影《Les Biches》作為今次秋冬系列的靈感來源，「他的巴黎女孩們，不僅有女性之美，亦如同亞馬遜的女戰士一樣。」

黑色天鵝絨騎士帽，白色蕾絲刺繡鏤空上衣，再與經典的黑色裙裝結合，無一不彰顯出女性的幹練與帥氣。（GettyImages）

於是，Virginie Viard以率性十足的側扣馬褲取替傳統的裙裝，統一搭配褐色摺邊的七里靴（seven-league boots），宛如自由奔放的女騎士一般，既體現了女性的柔美，又展示出女性的力量，Virginie Viard表示，這不僅是對Karl的無限致意，也是對當代女性主義的全新釋義。

七里靴來自歐洲童話，傳說這對靴一步可行七里格（約34km），速度非常快。模特兒們在秀場中統一穿上這對靴，如女戰士明快的步伐。（GettyImages）

因此，我們不難看到，在今季的成衣中，有不少經典與浪漫的結合，譬如將logo印在絲襪上，蕾絲裝點於套裝之間，還有泡泡袖的運用，又增添幾分復古感覺。

CHANEL Logo點綴的絲襪或將成為熱門單品。（GettyImages）

運用巴洛克風格首飾 完成誇張與簡潔的碰撞

除了經典與浪漫，性感與浪漫的結合之外，今季還注入了奢華耀眼的巴洛克珠寶，誇張的彩色寶石運用於耳環、項鏈、手鐲、腰帶以及手袋之間，強烈的色彩與簡潔的設計相碰撞，精緻優雅，透出濃濃的復古味。

今季的飾品中大量運用色彩鮮艷飽和的巴洛克珠寶，令人眼前一亮。（GettyImages）

+ 4 + 3 + 2

首次運用按扣設計 明亮顏色詮釋柔和力量

今次CHANEL的套裝中，首次採用了按扣設計，增添活力，顯示出輕鬆的姿態。雖然主調依然是經典的黑白色，但當中亦穿插了明亮的淡綠色以及玫粉色，透露出柔和的力量。

CHANEL首次採用按扣設計。（GettyImages）

+ 4 + 3 + 2

黑、白、黃膚色模特兒齊謝幕 呈現文化共融

而今次的謝幕，更是為大家帶來驚喜，Mona Touggaard、Gigi Hadid、Hyunji Shin三位黑、白、黃膚色的模特兒手挽手出場，她們不同種族，不同國籍，不同文化，無疑體現出CHANEL的包容性，更是象征着文化共融。

不同種族、膚色的三位模特兒共同謝幕，可謂是最大的驚喜。（GettyImages）