《金獎像》取消公開舉行頒獎禮　蔡思韵感失望：一世人一次

蔡思韵（Cecilia）憑電影《幻愛》飾演的葉嵐，令她角逐第《39屆香港電影金像獎頒獎禮》的「最佳女主角」。距離頒奬日子愈近，首次入圍的Cecilia說：「坦白講，其實今年對自己係一個好大的轉捩點，回港發展後，現在面對現實中疫情的發生，入圍得獎固然開心，但現在看來，電影係我嘅最愛好像我生命一樣，但現在大家不能開拍也不能到電影院睇電院。面前所發生的，我每日都同自己講，裝備自己，不能鬆懈，因為自己始終是一個新人，有得入圍已經很開心，對我來說是一個吸取經驗嘅過程 ，沒有特別去想自己能否攞到獎。」

大家對Cecilia演技又覺得點？（Ig：ceciliachoii）

繼上月獲頒《香港電影評論學會》「最佳女主角」後，蔡思韵另一參與的電影盛會就是五月舉行的《香港電影金像獎頒獎禮》。可惜在新冠肺炎疫情影響下，大會取消公開舉行頒獎禮，及行紅地氈環節，對她而言無法參與一個實體的頒獎禮，始終有少少失望，但也明白凡事不可以勉強，尤其是目前的疫情境況下。「自己難得入圍，有可能係一世人唯一的一次，難免憧憬走上紅地氈，但面對疫情，絕對明白大會的決定；因為關乎整個社會安全問題，希望再努力有下一次的機會啦。」

早前Cecilia奪得《香港電影評論學會》中的「最佳女主角」獎項。（Ig：ceciliachoii）

雖然最後無緣參與演出，但這段日子蔡思韵沒有白費，經過這個月連串的電影宣傳讓她上了一課。Cecilia說：「發覺擺pose影相同演戲真的很不一樣，原來自己咁弱，經過整整個多月來為不同報刊拍照後，已慢慢掌握到擺pose的自然感覺，由零開始的我希望在演技上和各方面的表現都會有更大的進步空間。我現在乜都都想試，媽媽我都演過了，個膽大咗，疫情過後我要更俾心機去做每一個角色！」