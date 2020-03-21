李榮浩玩紋身貼霸氣變甩碌　卒到出老泥都唔甩！楊丞琳秒留言嘲笑

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台灣男歌手李榮浩去年9月與楊丞琳結婚，平時喜歡在社交平台分享日常生活的他，今（20日）曝光了胸前的勁霸氣的猛虎紋身，不過他卻透露疑似被造型師騙了——原來這個是「假紋身」，卻留在身上足足半個月，完全洗唔甩！

李榮浩今日凌晨在IG上Po出「猛虎紋身照」，照片中他露出胸口的老虎紋身，表示這個圖案貼上身已半個月了，還是無法去除：「貼的時候造型師對我說『沒事，李老師你就放心貼，晚上回去洗個澡一搓就掉了』於是我從當天晚上開始搓，後來大半個月過去了，還是有半隻老虎在胸前，根本搓不掉皮破了好幾次，挺好」發文一出令網友爆笑。

李榮浩今日凌晨在IG上Po出「猛虎紋身照」，照片中他露出胸口的老虎紋身，表示這個圖案貼上身已半個月了，還是無法去除。老婆楊丞琳即刻留言笑他（IG@lironghao85／聯合新聞網製圖）

有網友調侃：「還差半條青龍，再和造型師了解一下，能不能買一送一？」、「搓著搓著就老了」、「這說明了這質量牛逼」、「造型師：挺好」。有趣的是，照片中還出現一撻皮膚似乎紅咗，網友紛紛問：「是不是被種草莓了？（吻痕）」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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