李榮浩微博怒罵經理人公司唔做嘢：沒你們我就真的寸步難行嗎？

李榮浩自去年10月推出專輯《耳朵》後，已近一年多沒推出新歌，深信不少忠實樂迷也等到頸長，甚至會懷疑到底他是否與楊丞琳結婚後，生活美滿得連歌也趕不及寫。不過這個問題今日終於有答案，李榮浩今早突然在個人微博上發文，怒罵唱片公司及經理人，直指自己的新專輯早在今年5月已經寫好，但苦等半年卻遲遲未能推出，甚至向公司詢問時也被諸多藉口推搪，令他禁不住公開大發雷霆。

李榮浩今日在微博上公開怒罵唱片公司及經理人，表示自己寫好的專輯遲遲未能上架。 (網絡擷圖)

李榮浩更向經理人發出最後通牒，如果新歌在12月5日還是未能成功推出，他便會找個電動車維修論壇發帖，把歌曲推出市面，更表示自己沒了公司依靠能前進。這段氣話雖然讓人感受到他的無助及憤怒，不過同時也讓不少網民覺得好氣又好笑，焦點全數落在那一句「電動車維修論壇」中。

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不過也有網民同時帶出了另一問題，便是自從G.E.M. 鄧紫棋離開舊經理人公司蜂鳥音樂後，新歌《句號》直至現時為止仍然無法在內地的音樂平台上架。作為原創音樂人，即使名氣再高，在內地若果沒有大公司撐腰，似乎仍然會遇到被音樂平台打壓的問題，故此鄧紫棋的《句號》在內地只有Apple Music能上架，反而在香港則能透過KKbox、Joox、Moov、Youtube等多個平台上架。

G.E.M.鄧紫棋上星期推出新歌《句號》，不過未能在內地的音樂平台上架。 (資料圖片)