【開心速遞】劉丹二撇雞成標記　若剃鬚即斷「龍脈」：我寧願唔拍

丹爺（劉丹）今日（20/3）現身電視城出席無綫處境喜劇《愛·回家之開心速遞》宣傳活動。從影超過五十年的丹爺，無論在大小角色上，丹爺面上的鬍鬚都形影不離跟隨至今，亦成為丹爺的Icon，但又有幾多人會知道，丹爺留鬚背後的真正原因？就等丹爺親自揭開這個驚世之謎。

丹爺表示每天都會悉心用剪刀打理臉上的鬍鬚。（陳志嵐攝）

風水大師指點 剃鬚影響個人氣場

丹爺接受《香港01》訪問時表示要追溯到70年代末：「當時有一位風水大師建議我留鬚，仲提醒我如果唔留鬚，個人嘅氣場會好差仲會有麻煩，叫我小心啲，嗰陣時自己又唔係好信邪，所以冇理到。之後有套劇集叫做《強人》（1978），個角色（雷一帆）需要我剃鬚，咁咪剃囉，點知有日要拍我爬過鐵線嗰場戲，突然發生意外跌咗落地，跌斷咗條腰，情況非常嚴重，瞓咗個半月醫院，當時醫生仲同我講一百個人入嚟，只得兩個人會行得返，而我係其中一個，話我非常幸運。」自此之後，丹爺認為剃鬚會帶來「唔老黎」，所以從今以後所有角色需要剃鬚，他都會斷言拒絕：「要我剃鬚，我寧願唔拍，其實喺電視城嘅人做做下都知，唔係咩秘密，監製都冇叫我剃。」

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丹爺透露老婆大讚留鬚好有型。（陳志嵐攝）