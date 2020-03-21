【新冠肺炎】韓紅向216位明星志願者致謝　揭易烊千璽曾求到武漢

新型冠狀病毒今年1月於武漢爆發，疫情隨即蔓延全國乃至世界各地，形勢嚴峻。爆發初期，內地歌手韓紅創立的「韓紅基金會」便發起「馳援武漢」物資捐贈項目，眾多藝人及粉絲都慷慨解囊，在第一時間支援災區。

昨晚（20日），韓紅在微博表示「韓紅基金會」將物資送往武漢已有57日，代表「馳援武漢」告一段落，接下來將捐贈重點轉入病亡困難家庭的幫扶工作。同時致謝在這57日之中幫忙採購、捐贈等的明星志願者團隊。

韓紅在文中透露，明星捐贈名單總共有216位，第一批捐贈人包括郭曉冬程莉莎夫婦、袁弘張歆藝夫婦、易烊千璽@TFBOYS。當中購買的第一批消毒用品，就是郭曉冬與程莉莎的錢。

郭曉冬與程莉莎都是內地演員，曾與陳小春應采兒共同參加真人騷《妻子的浪漫旅行》。（微博@程莉莎）

海外採購的明星包括蔣欣、譚維維、馬蘇、孫燕姿、張靚穎、韓庚盧靖姍夫婦、黃綺珊、郭京飛、湯唯。韓紅強調這一組極其辛苦，因為要同時與國內外對接，由於時差的關係，他們幾乎是24小時工作，採購國家包括美國、加拿大、日韓、法國、德國、澳大利亞等20多個國家，時常需要自費到實地談判、驗貨等，而歌手譚維維的老公陳亦飛擔任翻譯工作。

譚維維2006年通過選秀節目《超級女聲》出道，老公陳亦飛原名陳宇凡，是台灣演員。（微博@演員陳亦飛）

而袁泉、汪涵、袁弘張歆藝夫婦、鄧超、王錚亮、金池、秦嵐、黃軒、婁藝瀟、陳曉、張一山、于曉光則負責國內採購。

秦嵐等明星負責國內採購。（微博@秦嵐工作室）

負責收集信息的有倪妮、王鷗、郁可唯、陳赫、雷佳，日夜在網上收集各間醫院的求助信息，令捐贈更有針對性。而陳學冬、吉傑則負責談判。

倪妮負責信息搜集。（微博@倪妮工作室）

除此之外，韓紅特別提及易烊千璽：「當團隊中武漢物流志願者疲憊不堪之餘，千璽非要隻身赴武漢當搬運工，那時武漢疫情最嚴酷的時候，人人避之不及。」韓紅說自己為了阻止千璽，情急之下發了脾氣，並掛斷電話，最後心疼地哭了。

尚未年滿20歲的易烊千璽是湖南人，武漢疫情爆發後，臨省湖南也受到重創。在如此危難的情況下，執意想奔赴前線，易烊千璽的行為令人感動。（易烊千璽Jackson工作室）

今次明星志願者團隊的隊長由歌手陳明擔任，當中不乏一些明星直接過數到賬戶，韓紅甚至說不出他們的名字。最後，她聲明明星志願者的工作，是在醫療專家組的專業指導下進行的，同時也向這些專家老師們致謝，並感恩所有捐贈人對她的支持與信任。

以下是感謝信全文：