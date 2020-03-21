麥晴欣獲「法國史上最美女騎師」美譽　屢創紀錄實力與美貌兼備

有全球最美女騎師之稱的法國籍賽馬騎師Mickaëlle Michel（麥晴欣），因其亮麗外表備受關注，她不只睇得仲好打得，在比賽中屢獲佳績，被譽為法國史上最出色女騎師，美貌與實力兼備。

現年24歲麥晴欣身高158cm，1995年出生於法國瓦爾省（Var）的耶爾（Hyères），2014年開始執業，初出道時並未有受到太多關注，後來於2017年在練馬師司馬嘉的支持，及經理人前騎師史博羅的協助下成功冒起。她更於2018年一度登上法國騎師榜榜首，盤踞首位長達三個月之久，同年她一共贏了72場頭馬，創下法國女騎師單年最多頭馬的紀錄。

麥晴欣去年曾到訪過香港，先後與馬會CEO應家柏及莫雷拉合照，外界一度猜測她會來港擔任客串騎師，可惜未能成事。她於去年8月在北海道札幌競馬場所舉辦的「世界賽馬騎師全明星賽（World All Star Jockeys）」中第一次在日本亮相，隨即俘虜當地馬迷的心，成為人氣女騎師。她今年一月獲得了日本短期騎師執照，在日本展開歷史性客串之旅，早前於神奈川縣的川崎競馬場登場。

麥晴欣創下法國女騎師單年最多頭馬的紀錄，被譽為法國史上最出色女騎師，美貌與實力兼備。（IG圖片／mickaelle_michel_officiel）

麥晴欣日本客串期將於3月31日結束，原本有意到美國策騎，但現時北美疫情日嚴重，所以暫緩計劃，她將暫時繼續留在日本，申請繼續上陣，吸收更多比賽經驗。