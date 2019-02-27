【多圖】盤點5位日本千萬年一遇美女　最罕見嗰個香港人唔識欣賞

近年日本人鐘情用「××年一遇」來形容美女，似乎有走紅入魔的程度，見人靚少少，就用此來形容，有美女泛濫之嫌。不過舉凡在日本被冠上「××年一遇」光環的少女，都會火速竄紅，在當地有一定的認受性。 盤點以下幾位日本人眼中「××年一遇」的女生，但係咪真係靚到咁誇張，就見人見智喇。

「千年一遇美少女」——橋本環奈

2013年時，14歲的橋本環奈憑藉一張「奇蹟美照」風靡全亞洲，被封為「千年一遇美少女」、「天使般的存在」。現在已經20歲，憑「千年一遇」的光環，工作一浪接一浪。

橋本環奈（IG圖片）

橋本環奈當年就是憑這張「奇蹟美照」風靡全亞洲。（網上圖片）

+ 3 + 2

「兩千年一遇美少女」——滝口光

滝口光最早是在日本「雙馬尾協會」中出現，目前她是日本少女偶像「drop」的成員，清秀的外表被日本演藝圈的一股清流。不過據指「兩千年一遇美少女」的封號是自家公司取的。

滝口光（IG圖片）

+ 5 + 4 + 3

「四千年美少女」——鞠婧禕

鞠婧禕出生於四川省遂寧市，是前女子偶像組合SNH48成員及塞納河組合成員，被日本媒體稱為《中國4000年第一美女誕生》。她在2015年參演電影及網絡劇，迅即爆紅，成為新一代的宅男女神。

鞠婧禕

+ 6 + 5 + 4

「四千年美少女」——齋藤飛鳥

1998年生於東京的齋藤飛鳥，是乃木團樂隊中的人氣成員。擁有巴掌臉大眼睛，嬌小可愛的面容，令人有初戀的感覺。被日本雜誌評選為「被神選中的美少女」及「四千年一遇美女」。

齋藤飛鳥（網上圖片）

+ 8 + 7 + 6

「兩萬年一遇的美少女」——小栗有以

小栗有以的外貌在日本人被廣泛討論，不時在討論區上有「小栗有以足以跟橋本環奈一較高下的可愛度」、「小臉的小栗有以已經凌駕於橋本環奈」的帖文。……well……真是令人費解。

小栗有以