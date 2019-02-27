台灣美女棋手黑嘉嘉日本爆紅　氣質空靈獲封「千年僅一人美女」

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

台灣「圍棋美女」黑嘉嘉，日前她在第二屆「扇興杯世界女子圍棋最強戰」中，經過連續5天的激戰，一路過關斬將，沉著應戰最後拿下世界女子圍棋比賽季軍。

黑嘉嘉經過5天奮戰 ，奪得第二屆「扇興杯世界女子圍棋最強戰」季軍。（台灣棋院）

黑嘉嘉絕對是美貌與實力並重，她6歲開始接觸五子棋，後來改學圍棋。黑嘉嘉是台灣首位在中國大陸入段的職業女棋士手，為2010年廣州亞運圍棋國手，獲得2010年兵聖盃世界女子圍棋賽亞軍，2012年被選為世界圍棋形象大使。

黑嘉嘉下棋時神情專注沉靜，被盛讚為「千年僅一人的美女棋士」。（IG圖片）

嘉嘉下棋時的專注神情：

+2

現年24歲的黑嘉嘉是台灣和澳洲混血兒，於澳洲出生。她今次參與賽事，因為精緻的外貌，一雙大眼睛明眸靈動，下棋時神情專注沉靜，氣質空靈像是從漫畫中走出來的美少女。每逢有她比賽的新聞便會一舉登上日本搜尋網站第一名，被日本圍棋界盛讚為「千年僅一人的美女棋士」，有日本圍棋雜誌編輯評價她：「我曾見過她兩次，她身材比例很好，很透明的美感，是一千年才有一個，充滿話題的美女棋士。」

+3
+2

雖然黑嘉嘉擁有仙氣的外貌，但長年專注棋藝的她，更未拍過拖，是一位A0美女！

黑嘉嘉擁有一雙大眼睛，好靚女！但竟然未拍過拖！（IG圖片）

【多圖】李雲迪超索女徒弟李元玲才貌雙全　天使面孔魔鬼身材
台灣最惹火美女牙醫　因父親自殺放棄入娛樂圈圓遺願
日男藝人變性後彷如重生　「謎樣的美男子」渴望披婚紗嫁人
【口紅一哥】男網紅直播試唇膏年薪千萬　比女人更懂女人！
內地美女大胃王勁食大閘蟹　再追加10碗白飯
日本網紅公開整容全紀錄　課金700萬大改變楊冪
【世界盃】日本雜誌票選世界級遺產美男球星　C朗只係排第二！
減肥網紅先增磅再減肥　半個月內狂瘦17磅有秘技
【多圖】土耳其網紅母女　超低成本還原女星晚裝
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。