台灣美女棋手黑嘉嘉日本爆紅　氣質空靈獲封「千年僅一人美女」

台灣「圍棋美女」黑嘉嘉，日前她在第二屆「扇興杯世界女子圍棋最強戰」中，經過連續5天的激戰，一路過關斬將，沉著應戰最後拿下世界女子圍棋比賽季軍。

黑嘉嘉經過5天奮戰 ，奪得第二屆「扇興杯世界女子圍棋最強戰」季軍。（台灣棋院）

黑嘉嘉絕對是美貌與實力並重，她6歲開始接觸五子棋，後來改學圍棋。黑嘉嘉是台灣首位在中國大陸入段的職業女棋士手，為2010年廣州亞運圍棋國手，獲得2010年兵聖盃世界女子圍棋賽亞軍，2012年被選為世界圍棋形象大使。

黑嘉嘉下棋時神情專注沉靜，被盛讚為「千年僅一人的美女棋士」。（IG圖片）

嘉嘉下棋時的專注神情：

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現年24歲的黑嘉嘉是台灣和澳洲混血兒，於澳洲出生。她今次參與賽事，因為精緻的外貌，一雙大眼睛明眸靈動，下棋時神情專注沉靜，氣質空靈像是從漫畫中走出來的美少女。每逢有她比賽的新聞便會一舉登上日本搜尋網站第一名，被日本圍棋界盛讚為「千年僅一人的美女棋士」，有日本圍棋雜誌編輯評價她：「我曾見過她兩次，她身材比例很好，很透明的美感，是一千年才有一個，充滿話題的美女棋士。」

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雖然黑嘉嘉擁有仙氣的外貌，但長年專注棋藝的她，更未拍過拖，是一位A0美女！