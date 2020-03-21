38歲韓藝瑟公開單身閨房　近60億豪宅衣帽間都有三個

YouTube成為了藝人和粉絲溝通的重要渠道之一，不少韓星近年都有開設個人頻道，與粉絲分享自己的私生活，拉近兩者距離。而韓國38歲女演員韓藝瑟半年前開始經營YouTube後，終於首次公開過價值60億韓元（約3千7百萬港元）的豪宅。當中三個大型衣帽間更是非常吸睛，吸引了觀眾的目光。

韓藝瑟出道19年來，首次向粉絲公開她的閨房。（한예슬 is截圖）

原本非常注意私隱的韓藝瑟，出道19年來終於首次單身閨房，而她的豪宅更是大到要分兩集介紹。影片中可見，韓藝瑟的房間一共有三個衣帽間，主要衣帽間放了外出穿着次數較多的衣服；另一小型衣帽間放較少穿着的禮服和外套；而位於睡房的衣帽間則擺放了日常家居的便裝，實在令粉絲羨慕不己。每個衣帽間除了都有全身鏡外，亦擺放了不少書本做裝飾，果然非常有生活品味！另外不得不提韓藝瑟有趣的睡床，由於她自小非常「反瞓」經常碌落床，因此圓形的床一睡就已經超過10年。

韓藝瑟的工作與Fashion有關係，當然要擁有三個衣帽間！（한예슬 is截圖）

按圖揭開韓藝瑟三個衣帽間的秘密：

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就連韓藝瑟的愛犬也有專屬的洗手間。（한예슬 is截圖）

講多無謂，立即去圖參觀韓藝瑟豪宅：

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除了衣帽間外，原來韓藝瑟家中亦有3個洗手間，一個自用；一個客人用外，竟然就連愛犬也有專屬的洗手間，不少觀眾都留言感嘆「實在是比人類更幸福的小狗」。環觀韓藝瑟全屋，可見其裝修非常簡潔，除了少量裝飾品外，幾乎沒有雜物，可見她對收納非常有一套。影片中亦見到韓藝瑟習慣把雜物分類放到大櫃中，就連首飾都會逐個用透明袋袋好。韓藝瑟位於聖水洞的豪宅，面積約2600呎，參考同大廈其他單位市價現約60億韓元（約3千7百萬港元），絕對是小富婆的象徵。

韓藝瑟講到平時也會像宅女一樣，一整天留在圓形睡床上。（한예슬 is截圖）