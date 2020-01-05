【金唱片2020】韓藝瑟破格穿鼻環現身　網民唔收貨：臉容亂糟糟

韓國音樂頒獎禮《第34屆金唱片獎》今晚（5日）頒發實體唱片部門獎項，多位演員盛裝出席，包括主持李勝基、朴素淡、頒獎嘉賓鄭雨盛、金泰希、韓藝瑟、姜河那、張赫等，眾多藝人之中，妝容最破格的必定是韓藝瑟。

韓藝瑟不時在Instagram分享獨特妝容。（IG/@han_ye_seul）

回顧韓藝瑟獨特妝容

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韓藝瑟身穿一字肩綠色印花晚裝，又穿上黑色絲襪，為了配合服妝，韓藝瑟的眼妝和唇色分別使用孔雀綠色和棗紅色，同時戴上綠色隱形眼鏡，不過最意想不到的必定是韓藝瑟戴上鼻環，令韓國傳媒和網民嘩然，韓國傳媒形容「登場開始就破格」、「破格變身」，而網民似乎對韓藝瑟的妝容不受落，留言稱「臉容亂糟糟的」、「概念是牛嗎」，不過亦有人認為韓藝瑟的裝扮似乎意有所指，支持她表達自己想法。

韓藝瑟的妝容以綠色為主，最意想不到的必定是戴上鼻環。（《第34屆金唱片獎》畫面）

韓國傳媒和網民對韓藝瑟妝容為之嘩然，韓國傳媒形容「登場開始就破格」。（日刊sports）

網民似乎對韓藝瑟的妝容不受落，不過亦有人認為韓藝瑟有想表達的東西。（Naver）

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