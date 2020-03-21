【男排女將】與Ian@MIRROR再做宿敵　李爾晨：有啲Moment要記低！

受新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續擴散而影響拍攝進度的ViuTV新劇《男排女將》，日前繼續拍攝非球賽戲份。其中一場文戲在中環半山取景，飾演男主角「魚仔」的男團MIRROR成員陳卓賢（Ian），與飾演其劇中宿敵「阿新」的邵氏新人李爾晨（Kyle）相遇，同場更有兩位扮演他們年少時的小童星，相信這一幕戲，是極可能是講述Ian與Kyle回憶當年情。

收工後，Kyle在個人Instagram發帖，並公開4人合照，從中揭開他與Ian識於微時。「話說同Ian大家都重（仲）打緊波既（嘅）年代，一個在CityU，一個在PolyU；（之後）一個在南華，一個在仁濟，所以大家見面通常都係眼超超。如今將情緒帶落套劇到（度），然後坐埋一齊笑騎騎。」

李爾晨未入行前，曾經參加「2016年國際先生」，本身已是大隻仔一名，經常影操肌相。而向來瘦猛猛的Ian，近日亦因為參演《男排女將》而積極操肌，經常利用鏡頭捕捉自己的大隻進程。（instagram.com/iancychan、instagram.com/KYLELEEYISUN）

本身識於微時的李爾晨和陳卓賢，今次在《男排女將》再次變成「宿敵」，圖右為劇中另一位男主角顧定軒。（instagram.com/KYLELEEYISUN）

ViuTV新劇《男排女將》於2019年年底開鏡，惟受新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續擴散而影響拍攝進度，原定3月拍畢，現時或要延至5月才煞科。（資料圖片）

《男排女將》邀請到鄧麗欣飾演女主角蔣家瑜，而Ian@MIRROR和顧定軒則分別飾演「力圖」球隊兩大主將魚仔和阿King。（資料圖片）

甲一男排出身 李爾晨拍青春劇終圓夢

翻查資料，Ian和Kyle在學生時代，分別於城大修讀公共政策與政治，以及在理大主修全球供應鏈管理，亦各自擔任排球校隊隊員，另邊廂，他倆亦代表甲一男排球隊「南華」和「仁濟」出戰，如今在《男》劇中再次成為宿敵，於排球場上對壘，實在有緣。Kyle表示不能透露太多：「只可以話，喺呢套劇入面，我同Ian係有好多轇轕，唔單止係愛情上，親情上都有。」由於Ian在劇中跟余潔滢（Zoe）飾演的安安有感情線，故可能相信，Kyle將會與他們二人陷入一場三角戀。

身為退役排球員，轉投演藝界後能夠參與一套跟排球有關的劇集，Kyle直言相當興奮：「因為我自己嘅夢想都係拍一套青春勵志劇，我都唔敢諗係咪用排球做題材，點知真係（拍）排球，所以我係好開心嘅。」《男排女將》原本計劃在3月底拍竣，如今起碼要到5月中至5月底才能煞科，未知ViuTV會安排在何時播出。

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Ian和Kyle在學生時代已相識，曾代表甲一男排球隊「南華」和「仁濟」出戰，點擊下列圖輯欣賞二人在球場上的風姿：

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《男排女將》日前在中環半山拍攝室內戲份，Ian@MIRROR和李爾晨，一同和飾演自己年少時的兩位小演員合照留念。（李爾晨提供）

Ian@MIRROR跟劇中飾演自己年少版的「小魚兒」合照，乍看二人的輪廓確實有點相似。（instagram.com/iancychan）

點擊下列圖輯，欣賞《男排女將》探班現場花絮：