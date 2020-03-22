舔廁板網紅Ava Louise勁刷存在感　自戀到爆被指「世界級拜金女」

新型冠狀肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐全球，歐美多國陸續成為重災區，其中美國、意大利等地確診及死亡人數急劇上升。正當全球都呼籲民眾提高防疫意識的同時，日前美國網紅Ava Louise就在抖音（Tik Tok）上載在飛機上舔廁所板的片段，更叫網民跟住做。憑此噁心行為成名的Ava近日人氣急升，有網民發現她去年曾擔任清談節目的嘉賓，因為自戀而愚蠢的對答被主持人窒到口啞啞。

去年Ava獲心理學家Phil McGraw邀請到其清談節目《Dr. Phil》擔任嘉賓，該節目曾邀請過不少網紅上節目，透過對話來剖析人為了刷存在感可以去到幾盡。節目中提到Ava在Instagram上載大量裸露的照片，她直言這樣做是想令所有人都覺得自己比她差，更搔首弄姿地說：「全世界的人都需要見到我個靚樣！」自戀程度令人咋舌。期間她自爆認識朋友的原因是為了利用他們去認識更多人，還嘲笑男人膚淺和愚蠢：「我有好多人追，又會有音樂監製未見過我就送花畀我。有次我喺紐約同個核突佬親熱之後就入到Post Malone演唱會後台，咁樣就入到好真係好正！」

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豪着返學盛惠４.5萬港元：名牌令我高人一等！

Ava在節目中自爆返學會穿６,000美元（約4.5萬港元）的衣服，為的就是炫耀。當Dr. Phil不認同其做法後，她突然將腳伸向主持人炫耀身穿名牌Chanel的波鞋，更發脾氣反問對方所穿的皮鞋是什麼品牌及價值多少：「你嗰對係咪Chanel？你對鞋幾錢？我嗰對幾千蚊（美元）！其實我唔需要呢啲名牌，只係我擁有，因為名牌令我比所有人高人一等！」

另外，她坦言很需要得到陌生人的愛，更想不到有任何原因令所有人不喜歡自己：「我咁正，身材火辣，又風趣，仲要係瘦身達人。我想出名嘅原因唔係因為呢個世界值得擁有我，因為佢（這個世界）唔值得，但係呢個世界需要我，需要我咁靚嘅樣！」當Ava發表偉論的期間，在場有大量觀眾睇到翻白眼，及後有大量網民留言指Ava搏出位，還封她為「世界級拜金女」。