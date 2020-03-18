【李屍朝鮮2】靠喪屍演員帶起成套劇　特訓兩個月仲要瘋狂追跑跳

Netflix原創劇《李屍朝鮮》（Kingdom）第二季已於上星期強勢回歸，今季加插了大量精彩到肉的「人屍大戰」，更拆解了首季留下的疑團。大批劇迷大讚能保持水準，亦有外國劇評指韓國拍攝喪屍題材電影及劇集的質素已超越歐美製作，短短上架數天經已在爛番茄奪得97%的超高分數。整套劇以喪屍為主題，製作團隊在這方面絕不馬虎，這些臨時演員在開拍前接受足足兩個月的特訓！

在幕後花絮片段中，編劇金銀姬花了好幾年創作這個故事，並透露看過《朝鮮王朝實錄》記載當年有怪病大流行導致成千上萬人死亡，將其改編後邀請導演金成勳合作。劇中擔正的演員均為實力派，包括朱智勛、裴斗娜、柳承龍等人，不過為大家留下深刻印象的當然還有貫穿全劇的恐怖喪屍。或許大家會覺得演喪屍很容易，但能夠做到柔軟得離譜的肢體動作，先必須經過嚴格訓練。製作團隊將扮演喪屍的演員分為三組，好讓大家能夠分批休息，他們均要在開拍前兩小時開始特效化妝，及長時間戴上有色隱形眼鏡，更要瘋狂跑步，在拍攝同時要忍受在零下20度的寒冷天氣下，躺在地上堆作一團，非常辛苦。

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在首日拍攝的時候，飾演醫女徐菲及趙凡八的裴斗娜和全錫浩都直言看到喪屍們都被嚇窒，更指不能直視他們，裴斗娜表示喪屍演員所有舉手投足的動作都經過精心的設計，經過一整天的拍攝工作一定比其他演員艱辛十倍，還忍不住嘆：「演員們每天拍攝完後都一定周身骨痛！」而飾演世字的朱智勛也衷心感謝喪屍們的演出：「不舒服的化妝，他們要花很多時間為拍攝做準備，每個鏡頭都是他們費盡心思的成果。」金成勳就大讚演員們的傾力演出，沒有他們就沒有《李屍朝鮮》：「《李屍朝鮮》是他們創作出來的作品！」

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至於談到為何會想到以喪屍為主題，金銀姬指想借喪屍對血和人肉的渴求來刻劃百姓的苦難，並表達在戰亂中的飢餓感及宮中人對權力的飢渴。在第二季中的血戰比首季更激烈，其實想以「血」這個主題去講述對朝鮮王朝來說很重要的血脈和血統，因血代表了復仇、鬥爭、勝利，人為了生存以及為了守護家人而進行的暗鬥等。另外，編劇表示百姓沒想過瘟疫會蔓延開去，無論在逃難或喪屍圍城之際，都能夠看清不同社會階級的人作出的抉擇，例如朝廷官員因害怕勢力而不查明真相，貴族忙着自救而將百姓生命視如糞土等，來帶出人性比喪屍更恐怖。