【Westworld】第三季劇情重點解構　Dolores為毀滅人類作最後準備

HBO美劇《西部世界》（Westworld）自2016年播出後一直都深受劇迷歡迎，複雜的故事情節，已成為此劇最大特色，因此獲得劇迷冠上「燒腦神劇」美譽。等了兩年，第三季終於在3月15日回歸，首集上架即在爛番茄奪得83%好評。無論有追開或者沒有看過都好，現在就為大家簡單整合懶人包，讓大家重返這個混亂的「西部世界」。

第三季首集已在3月15日上架。（HBO圖片）

已故物理學家霍金早已強調過人工智能或會毀滅人類，而導演Jonathan Nolan就一直反覆思考人工智能與人類對立的議題，更認為人性很有可能影響人工智能的本質，《Westworld》正正就是探討人類對慾望、自由意志、假象與真實等層面。劇集背景設定在未來世界，主要講述以西部牛仔為藍本的主題公園「Westworld」，為客人提供殺戮的機會及滿足性慾，「玩樂」時有齊劇本，而樂園中的機械人就淪為人類的宣洩工具。

當人類在樂園玩得興高采烈的同時，機械人Dolores（Evan Rachel Wood飾）及Maeve（Thandie Newton飾）卻開始暗地裏醒覺。首季就見到Dolores不斷被Man in Black（Ed Harris飾）凌辱，而樂園程式設計師Bernard（Jeffrey Wright飾）發現自己原來是機械人，還有William（Jimmi Simpson飾）就是Man in Black後，整個樂園的局勢開始陷入混亂。最後當Dolores得悉自己是機械人的事實後決定反抗，更殺掉樂園創辦人Ford（Anthony Hopkins飾）。

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第二季要極留神 隨時錯過重要線索

第二季就帶觀眾去到現實世界，亦會更深入刻劃主題樂園、Dolores及Man in Black的故事。整季穿插於回憶及現實之間，稍微不留神都會錯過重要的線索，在劇中不同的畫面中，我們能夠知道William對於樂園的野心極大，除了監控樂園客人之外，更利用客人的個人資料賺取更大利益，本季亦著重於喪心病狂的William為何跟家人關係決裂。另外，在Dolores為毀滅人類而返回鍛造廠，希望破解人類方程式代碼的同時，Maeve卻進入以日本武士年代為主題的樂團並遇上一連串的仇殺。在結局中，Dolores殺死了樂園母公司的執行總監Charlotte（Tessa Thompson飾），並以她的樣貌現身來避開公司毀滅樂園的行動。

雷神Chris Hemsworth的哥哥Luke Hemsworth都有在劇中演出。（劇照）

最新一季跟過往兩季不同，沒有錯綜複雜的時間線，而首集就承接第二季的結局，並看到樂園大屠殺的場面。來到第三季，當一眾角色都有所經歷後，比起過往兩季要觀眾自行解開的謎團，更會著重於機械人跟創造者相遇的情節。此外，今季加入了《絕命毒師》（Breaking Bad）男星Aaron Paul飾演建築工人Caleb及法國影帝Vincent Cassel所飾演的大反派Serac，而Caleb這個角色相信會跟Dolores發展感情線來帶出Dolores的人性。

除了Westworld樂園外，在前兩季都出現過不同主題的樂園，包括日本武士世界（Shōgunworld）和英屬印度樂園（The Raj）。而第三季就會看到以第二次世界大戰為主題的戰爭世界（Warworld），該樂園以納粹德國佔領意大利為背景，早較早前的預告中能看到當地民眾被納粹機器人舉槍瞄準的畫面，而身處Warworld的Maeve就全力反擊。另外，第三季總共只有8集，較過去少了兩集。雖然這個改動難免會讓觀眾猜測是否最終季，但HBO曾透露有意拍攝5季，故劇集不會這麼快結束。

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