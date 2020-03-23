台女星劉真昏迷45日逝世　被指為老公拼第二胎　施心臟手術出意外

44歲的台灣「國標舞女王」劉真和死神搏鬥45天，終不敵病痛折磨，於今天病逝於台北榮總。她上月初因心臟主動脈瓣狹窄動刀，不料術後竟心臟驟停，院方隨即裝上葉克膜進行搶救，2月下旬拆除葉克膜，改裝心室輔助器等待換心，3月3日又傳出她因自發性腦出血，緊急進行開顱手術，清除腦中血塊，儘管醫療團隊竭盡全力為她醫治，無奈最終還是回天乏術，她的美麗身影只能追憶。

劉真熱愛國標舞，健康形象深植人心，突然病重昏迷讓外界難以接受，老公辛龍第一時間否認，表示只是健康檢查。後來其吳宗憲向媒體證實劉真住院，辛龍為照顧愛妻全面停工。至於劉真之所以開刀做手術，外傳是因為她想再為辛龍生第二胎，且她的心臟問題讓她跳舞的時候容易喘，還有胸悶等現象，若不開刀，恐有猝死風險。

劉真生前熱愛國標舞，健康形象深植人心，突然病重昏迷讓外界難以接受（FB@劉真 Serena Liu）

劉真住院期間，家屬態度低調，對於病情始終未對外鬆口。而把愛妻劉真視為心頭肉的辛龍，內心更是煎熬，上月27日他在Facebook出Po，哀痛表示願意用自己的命換回劉真，因為女兒霓霓可以沒有爸爸，卻不能沒有媽媽，他把霓霓的聲音錄給躺在病床上的劉真聽，劉真默默流下了眼淚，對女兒的不捨可想而知。辛龍說，即使自己外表看起來堅強，其實卻很渺小，他只能告訴自己千萬不能崩潰，如今劉真沒能度過難關，辛龍的哀慟，恐怕不是短時間就能平復。

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