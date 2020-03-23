【新冠肺炎】Ellen DeGeneres足不出戶悶到癲　不停致電明星吹水

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，歐美等地的確診及死亡人數都急劇上升，早前多部電影都押後上映，多個影視串流平台包括Netflix、Amazon、HBO、Apple TV+等都宣布暫停拍攝新劇，連娛樂節目包括直播清談節目及真人騷都相繼停拍。著名主持人Ellen DeGeneres在節目停拍後一直都留在家中，不過Ellen就經常在Instagram上載自己足不出戶的近況。

Ellen第一日就開始砌Puzzle。（IG圖片/@theellenshow）

在家中自我隔離的第一日，Ellen拍片表示自己在家中尋找到一副四千塊的拼圖，並笑言自己為人非常有決心，一開始做一件事就不會放棄，可惜在數拼圖的時候竟發現少了一塊，故需要尋找其他細藝。悶到爆的Ellen就決定打電話給友好的明星吹水，她分別打了電話給Maroon 5主音Adam Levine、John Legend、Kevin Hart、James Corden等，其中最搞笑的就是跟Jennifer Aniston的對話。

每隔30分鐘就致電Jennifer，並不斷問她在做什麼，正在收拾衣櫃的Jennifer反問Ellen砌拼圖的進展。而Ellen就坦言自己悶到癲，更希望Jennifer能夠建議她在家可以做什麼，對方笑言：「大家可以趁有時間收拾衣櫃及打掃房間，有時間的話重拾閱讀這個好習慣。」片段一出之後就吸引大批網民及粉絲瘋狂留言叫Ellen打電話給自己，並笑言Ellen悶到爆的樣子非常好笑。