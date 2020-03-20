Justin Bieber孖老婆玩Tik Tok　Jimmy Fallon開Show出動囡囡搶鏡

新冠肺炎（CDVID-19）疫情蔓延全球，受疫情影響下大量電影及劇集相繼延期上映或停拍。近期一眾留在家中隔離的藝人亦各出奇招玩自娛，Coldplay主音Chris Martin、John Legend、Pink、Keith Urban、Lizzo等在IG開Live唱歌，而Justin Bieber同老婆Hailey Bieber、Jennifer Lopez、Jessica Alba、Kaia Gerber等大玩抖音Tik Tok，齊齊跟着拍子跳舞，一樣好受歡迎！

Justin Bieber同老婆Hailey Bieber大玩抖音（Tik Tok）。（IG@justinbieber）

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而美國名嘴Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel都將主持的清談節目改在家中拍攝，由於條件所限，兩人都只可以用囡囡畫的畫作作為片頭，就連主題曲都要自彈自唱。Jimmy Kimmel笑言自己的血型是迪士尼陽性，皆因他最近陪着仔女睇《魔雪奇緣2》（Frozen 2）的次數已經超過製作這部電影的人，更搞笑地表示自己為了躲避仔女要藏在書房！而Jimmy Fallon就在家中輔導小朋友功課，但僅僅教了15分鐘就被嫌棄：「爸爸是白痴。」至於Ellen DeGeneres就無聊到成個人攤在梳化，逐一打電話給幾位圈中好友包括Adam Levine、Justin Timberlake夫婦、John Legend夫婦等消磨時間！

美國名嘴Jimmy Fallon用囡囡畫的畫作作為片頭，就連主題曲都要自彈自唱。（YouTube影片截圖）

Ellen DeGeneres悶到要「搲水吹」。（IG@theellenshow）

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由狄維莊遜（Dwayne Johnson）、姬嘉鐸（Gal Gadot）及賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的Netflix電影《Red Notice》亦要停機，而原本計劃在6月上映的DC超級英雄電影《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）恐怕亦要押後上映。正在居家隔離的Gal Gadot日前在IG上載了一段影片，邀請了一眾圈中好友接力獻唱《Imagine》，為大家打氣。

原本計劃在6月上映的DC超級英雄電影《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）恐怕要押後上映。女神！（IG@gal_gadot）

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Gal Gadot在片中透露自己正在居家隔離第6日，她表示自己拍攝這條短片，靈感來自於網上瘋傳意大利人在居家隔離期間，在露台吹奏了經典金曲《Imagine》，令她亦感受到力量，她說：「這個病毒影響了全世界，每個人，不管你是誰、來自哪裏，我們都要一起度過難關。」

正在居家隔離的姬嘉鐸（Gal Gadot）邀請了一眾圈中好友接力獻唱《Imagine》，為大家打氣。（影片截圖）

之後Gal Gadot帶頭開始清唱，而多位明星好友包括《格雷的五十道陰影》的Jamie Dornan、金像影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman）、變形俠醫Mark Ruffalo、Amy Adams、喜劇男星韋費路Will Ferrell、美國名嘴Jimmy Fallon、歌手Sia、Norah Jones、名模Cara Delevingne、Kaia Gerber等就接力獻唱，最後由Gal Gadot結束整首歌的演唱，短短3分鐘的影片星光熠熠，可見她的好人緣！而幾乎每位藝人都以素顏出鏡，完全沒有包袱，獲不少網友大讚！

金像影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman）都有份。（影片截圖）

25位藝人素顏全曝光：