【 矚目配角】 鄭子誠曾被古天樂打腫面：導演話唔收貨要再打過

「奸人最高境界，是他害了你之後，你仍然毫不知情，你仍然覺得他對你不錯。」 鄭子誠說的不是角色設定，而是親身經歷，年輕時候的他曾想同朋友在加拿大開設電台，結果被害得雞毛鴨血，他說：「時間、金錢、精神全部一無所有，我不會去報仇，但這個經歷很難忘，他害我那時候，我未知情還當他是好友，真的很利害。」演技原於生活，或者這次難忘經歷，令鄭子誠能成為完美奸人。 鄭子誠演奸人深入民心，他覺得要演活奸人首先你當自己是好人去演，「如果你一開始當自己係奸人去演，這個角色出來不好看，這是當年《真情》編審陳寶華告訴我的，你首先要當自己是好人，你只是為了自己的利益而做，別人只不過跟你有不同的想法....」鄭子誠淡淡然說出奸人心法，不過眉語間都涉出一點奸意。

鄭子誠由1995年開始經常演奸角，這個奸人表情每套劇都必出現，攝影師一要求他即刻做到。(葉志明攝)

完美奸人原想做司儀



鄭子誠由95年開始多演奸人，最經典角色一定是《真情》入面的子浩、《烈火雄心》的Marco，當年未受過演戲訓練就被邀拍劇，他唯有靠多看來「偷師」他說：「如果電視劇我鍾意一定是《新紮師兄》入面任達華飾演的韓彬，那種表面是好人實則奸到出汁，演得淋漓盡致，電影我會選《空軍一號》入面的Gary Oldman，還有《義膽雄心》入面的Robert De Niro 這三個是我喜愛的奸角。」



鄭子誠入行時是想當司儀尤其是《勁歌金曲》，奈何給《真情》監製賞識，拍完《真情》後再連拍兩套都是演奸角，「有綜藝的監製跟我說讓我奸人印象再淡一些再想吧，但之後沒有淡過，越演越奸，亦明白監製們的想法，這世上應該沒有奸的司儀吧?」

「sorry,有錢真係大哂!」呢個截圖真係太經典，whatsapp都經常出現。

拍《烈火雄心》中古仔重拳



鄭子誠經常演奸人，劇中壞事做盡，尤其拍《烈火雄心》令他最難忘，「記得同古仔有很多動作場面，有場戲說他來公司找我，一見面他就出拳，拍攝前已計算了位置，但到正式就大家都踏前了一步，結果我左邊臉中了他一拳，即時腫起來，我當然繼續演，還以為很迫真，但結果導演說要再拍過，因為太真實，不夠戲劇化，哈哈。」打鬥戲鄭子誠是皮外傷，他覺得不是太難應付，這位完美奸人反而最怕拍迷姦戲，「不要以為男演員容易處理，其實很大心理壓力，做得少不到位，做多了變鹹豬手，好彩當時我的拍檔是梁琤，她給了我很大信心，令我很放心去演，還教我應該怎去演繹，我要很感激她。」

《真情》入面的子浩，不論幾多年後都是永恆經典，連鄭子誠都表示自己未必做得返當時的表現。

半小時內由壞人變情人



鄭子誠另一身份是電台DJ，主持港台節目《音樂情人》踏入15年，他很珍惜及感恩能主持這個節目，除了因為可以播放他最愛的懷舊廣東歌，亦可以為自己「驅魔」，「試想像我每天在電視城都奸淫擄掠、殺人放火，演奸人十幾個鐘，潛移默化仲會在身體留下少少，好彩有《音樂情人》等我可以轉換身份，我就在電視城去廣播道這半個鐘車程，聽著音樂，將自己由壞人變情人。」

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鄭子誠在《烈火雄心》演繹的Marco，亦是另一奸人經典。

亦因為《音樂情人》這個節目，令大家知道鄭子誠除了奸人外亦有另一面，私下的他亦談吐幽雅，最愛網球，為看澳網可以通宵不睡，亦愛漢堡包，問他香港那間最好食，他可以將價錢分等級告訴你，絶對是漢堡包專家，對於自己的演藝事業，他希望得到觀眾的認同，不止是自己更是對整個團隊的肯定，「你說聽到網友的批評，沒有反應是騙人的，但我會回想，當日一眾團隊為一個劇集，捱更抵夜，冒著36度高温，我們依然開工，但到播放的時候被批評得體無完膚，我有時會撫心自問是不是這樣不濟?我覺得又不是，但只不過TVB的製作模式跟其他國家的很不同，人家有半年甚至一年時間完成一套作品，我們只得三個月，所以是很難比較。

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