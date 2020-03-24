周汶錡法國籍老公疑似出軌　幸福夫妻形象破滅？

名模周汶錡（Kathy）的法國籍丈夫Julien Lepeu日前被傳媒拍到跟一名貌似Mandy Lieu的外籍女子在距離淺水灣寓所5分鐘車程的深水灣纏綿親吻，疑似出軌。雖然Julien在婚前也曾被傳媒爆出在酒吧街頭吻藝人張苡澂（現名張羽希），但當時Kathy選擇了相信更保護對方，指是被故意炒作，而在他們在2012年結婚後，Julien的形象是好好先生，二人更有兩個可愛的混血兒子。面臨着婚姻的危機，應該如何處理？

Kathy發文暗示原諒老公。（Instagram@kathychow520）

Julien在婚前曾覺Kathy管束太多，Kathy為他改變自己，盡量給予對方更多空間，希望能信對方多一點。他們在拍拖6年後結婚，姊弟戀開花結果，在2015年，Kathy以41歲的高齡誕下長子Jacques，兩年後再誕次子Avner，三年抱兩。他們給人恩愛的感覺，雙方也不時在社交平台分享兒子的可愛照片，又會甜蜜放閃，而Julien也是一個好老公和好爸爸的角色，除夕元旦、農曆年更會舉家去法國度假。Kathy曾在訪問中，大讚老公為人沒有架子，性格隨和，更十分遷就她。

Julien被拍到時更是除下了婚戒，有別於平時婚戒不離身的他。（視覺中國）

婚後的第8年，突爆出事件，Kathy的第一反應是回傳媒一句「別問我」，經過幾日沉澱後，她在IG借兒子的生日發文︰「感謝我的家人和朋友，這些年來大家一直很關心我，愛護我。不好意思，最近讓你們擔心了！這是一個人生重要的功課！我們會努力把功課做好，從中學習，領悟，進步！我倆仍然相信『愛』能改善彼此關係，也是化解問題的源頭力量！日後我們仍然會努力，為孩子、為家庭、為對方，互相珍惜，一起進步！實在感恩，我們生命中已擁有許多！疫情在前，希望大家都好好保護身心健康！愛你們！」暗示原諒老公，希望再一起進步。

Kathy經常在IG曬恩愛，照片中的他們剛一起迎接2020年。（Instagram@kathychow520）

點擊下圖觀看更多他們的甜蜜照片︰

+ 17 + 16 + 15

童話故事當然是最完美的，可是現實是殘酷，有調查發現有15到25%的美國人會在婚姻中出軌。如果朋友面對這個情況時，問到你意見，很多人都會說「一次不忠，百次不用」，可以往往當自己要面對相同的情況時，偏偏會顯得懦弱無能。有研究顯示，出現狀況後，有60%的人會威脅要跟出軌者離婚，但其中只有不到 25% 的人最終會真的結束關係。顯然，大部分人們並不能做到感情的斷捨離。

今年情人節，Kathy跟兒子過，難度老公不在身邊？（Instagram@kathychow520）

面對出軌問題，先要問自己想怎樣？又要如何重建一段信任破損的關係？由Janis Abrahms Spring和Michael Spring在2010年出版的書《走出外遇風暴︰如何重建信任與親密》，講到治療有三個階段，第一，「正常看待你的感覺」—有失落和傷心是正常，不要因自己有過份痛苦而懷疑自己，先正視和接受自己的感受。第二，「決定要復合或結束」—探討復合和離開兩個選擇，再根據自己的情況和需求，做出深思熟慮的決定。第三，「重建關係」—如何修復信任和回復以往的親密，例如解讀外遇的意義、跟情人分手、贏回信任或溝通你需要什麼才能再次信任、認清以往的問題再去避免這些經驗毀壞你現在的關係和原諒另一半和自己等等。

Kathy是名模，Julien Lepeu其實也來頭不少，他出身珠寶世家，其父親Richard Lepeu為全球第二大奢侈品代理商Richemont的高層，年薪高達352萬歐元，而母親為一位珠寶鑑證員。（Instagram@kathychow520）

願意再一同走下去，是要對對方有無比的愛和繼續向前衝的勇氣，所以能夠有着一個可以包容出軌過失的另一半，是一種幸福和福氣，理應好好珍惜這次機會。筆者無意為出軌者開脫罪名，不過如果當事人選擇了繼續下去，或者這是共同成長的過程，局外人能給予的只有祝福吧。

點擊下圖觀看更多他們的照片︰