【戀愛可以持續到天長地久】吉川愛激似TWICE子瑜　靚到勁出寫真

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐，市民均避免外出以減低被傳染的風險，在家的時間多了，大家都似乎傾向以煲劇來消磨時間，當中以愛情題材的電視劇尤為受歡迎，從玄彬與孫藝真主演的《愛的迫降》，到柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的台灣代表《想見你》及吳海昕、劉俊謙、徐天佑主演的香港代表《二月廿九》，近日就由佐藤健與上白石萌音主演的日本代表《戀愛可以持續到天長地久》（恋はつづくよどこまでも）接棒。除了兩位主角不斷放閃，引來觀眾尖叫不斷；劇中女主角的同期實習護士酒井結華（吉川愛飾）的美貌亦同樣引起觀眾討論，更有網民認為她與韓國女團TWICE成員子瑜有幾分相似。

吉川愛與TWICE子瑜現年都是21歲，二人的美貌不相伯仲！（網絡圖片）

現年21歲的吉川愛（Ai Yoshikawa）原來早在六歲時，已經以童星的身份出道，並以吉田里琴的名字活動，在2006至2015年間已經拍攝逾40部電視劇，當中包括紅極一時的《貧窮貴公子》、《咩妹的完美執事》，及後因要專心學業而宣布退出演藝圈；並於2017年以18歲之齡加入研音經紀公司，成為天海祐希、福士蒼汰的師妹，改藝名「吉川愛」重新出發；同時又推出首本個人寫真，以「高中生涯最後一個暑假」為主題，穿着紅色泳衣到海灘玩水，散發青春少女氣息；2019年末更二度出寫真。

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吉川愛可說從小美到大，電視劇產量亦十分高！（網絡圖片）

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吉川愛可謂從小美到大無誤，她在2012年拍攝電影《魔鏡魔鏡變變變》時已經被岡田將生求婚，復出後戲約不斷，光是2019年就拍了七部作品，除此之外清純無公害的外貌更深得時尚界歡心，是為雜誌界的寵兒。吉川愛是次在《戀愛可以持續到天長地久》的演出令她的知名度更上一層樓，在個人社交媒體已經有47.5萬粉絲追縱，相信未來會更加犀利。

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