佐藤健接棒玄彬做男神　拆解《戀愛可以持續到天長地久》爆紅原因

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐，市民均避免外出以減低被傳染的風險，在家的時間多了，大家都似乎傾向以煲劇來消磨時間，由玄彬與孫藝真主演的《愛的迫降》熱潮尚未過去，韓劇代表有《梨泰院Class》及《李屍朝鮮》接棒，穿越題材近來亦尤其流行，包括柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的台灣代表《想見你》及吳海昕、劉俊謙、徐天佑主演的香港代表《二月廿九》，縱觀以上代表，觀眾還是偏愛可以代入其中的愛情題材劇集，令佐藤健與上白石萌音主演的日劇《戀愛可以持續到天長地久》（恋はつづくよどこまでも）成功彈起，不少觀眾更認為天才醫生和一片丹心傻氣女主的設定不禁令人憶起經典偶像劇《惡作劇之吻》，讓我們一起看看究竟佐藤健飾演的天堂浬為什麼能迷倒一眾女生！

《戀愛可以持續到天長地久》大結局在日本關東地區的平均收視率達到15.4%，創下開播以來的新高；在Twitter更突破30萬則推文討論，可見其人氣之高。（劇集海報）

電視劇《戀愛可以持續到天長地久》改編自日本漫畫家圓城寺真紀的同名漫畫作品，很多時候漫畫改編的愛情劇均會大受歡迎，皆因這些劇都會起用帥氣演員擔任男主角，令一眾女性觀眾代入女主角的角色，包括：2005年《花樣男子》的松本潤和小栗旬；2006年《交響情人夢》的玉木宏；《戀愛可以持續到天長地久》的佐藤健。電視劇往往將男主角設定得完美，集合霸氣、聰明、體貼、溫柔於一身，讓觀眾深陷其魅力無可自拔，又能滿足女性對愛情的幻想，怪不得網民都說偶像劇是「女人AV」，在辛勞工作一天後不用動腦思考，只要投入故事世界就可以。

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《戀愛可以持續到天長地久》的劇情不斷「派糖」，飾演高冷醫生天堂浬的佐藤健和傻萌護士佐倉七瀨的上白石萌音在劇中瘋狂放閃，可說滿足了一眾觀眾的少女心，例如：天堂浬霸氣地在所有同事面前宣示主權：「我們要一起吃飯」；佐倉開心地吃着雪糕時為了擦掉嘴邊的雪糕，而突如其來的一個吻（讓小編不禁想起《秘密花園》裏的經典咖啡泡沫之吻）；日劇裡不可或缺的「壁咚」情節及率直告白：「如果妳喜歡聽的話，要我說幾次都可以，我喜歡妳！」試問那個女生看到這些情節不會小鹿亂撞？在電視劇中無論是多不合乎現實的情節，觀眾都會被撩得照單全收。

佐藤健繼玄彬後成為新一代炙手可熱的男神，以天堂浬一角迷倒一眾少女。（劇照）

男主角佐藤健憑《戀愛可以持續到天長地久》爆紅，但其實他本人的人設原本已經深得女生歡心，除了文質彬彬的帥氣外貌，他對粉絲亦很好，除了親自經營官方LINE與粉絲們互動，更會在直播中隨機打給粉絲一對一聊天，被抽中的粉絲也太幸運了！佐藤健不服輸的個性除了體現在遊戲上，在拍攝《浪客劍心》（2012）時，他堅持所有武打場面都親身上陣：「既然那些特技演員們都做得到，自己和他們也沒什麼不一樣，沒有道理做不到。」敬業的態度令人心動！除此之外，佐藤健更是一個貓奴，興趣是和貓玩耍，那麼有愛心怪不得讓一眾女生為之傾倒。