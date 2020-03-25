【慶餘年】二皇子心地壞成日要脅范閑　劉端端戲外其實是暖男

無綫熱播內地古裝劇《慶餘年》除了男主角范閑（張若昀飾）被獲讚演技了得使其人氣急升之外，當中飾演慶國二皇子的李承澤（劉端端飾）亦同樣被讚是戲骨，更因此知名度急增迎來演藝事業的高峰。

有收看《慶餘年》的觀眾都知道，二皇子性格比較輕浮，喜歡文藝類東西（愛看《紅樓》一書）並且愛吃葡萄，表面上看似是一位風趣的好人，實則城府好深暗地裡安排了不少壞事，就好似抓住范思轍（郭麒麟飾）、費介（劉樺飾）等人作為籌碼，用以威脅范閑望他能投靠自己幫助其與太子抗衡。

雖然戲內二皇子做了不少壞事，不過戲外的他卻是一位暖男、孝子，更是一位歌手。不少網友因為他的好演技而欣賞他，在這一方面他亦的確非常認真，為了一個角色可以去到好盡，如今因為二皇子一角而廣為人知，事實證明努力是不會白費會得到回報。

劉端端的好演技被讚不絕口。（劉端端工作室微博圖片）

曾經以歌手身份出道

畢業於中央戲劇學院表演系的劉端端，不像其他畢業生般畢業之後就進入影視圈拍劇，而是走進了中國國家話劇院擔當話劇演員。直到2013年他才開始參演影視作品，拍攝過《少帥》、《真心想讓你幸福》、《誅仙》、《繡春刀2：修羅戰場》等作品，直到《慶餘年》的二皇子一角才令他聲名大噪。

但原來唔講唔知在他做演員之前，他曾經是以歌手身份出道，就在2008年他曾經參加過北京奧運會主題曲《我和你》的面試，雖然最後落敗不過卻成功引人注意，之後以音樂人的身份在娛樂圈發展，並且唱了不少電視劇主題曲，包括《傾城雪》、《藏心 》、《遇見你》等，但就因為耳朵受損的問題最後放棄音樂事業專注在影視圈發展。

從小喜愛唱歌的劉端端曾經在內地一個節目訪問中回憶起此事，就連他自己都找不到耳朵受損的問題所在：「可能作息不規律加上熬夜各方面的不睡覺，忽然早上起來就聽不見了，左耳聽不見了，可能以為是上火或怎麼樣。」到目前為止聽力仍然受損的他大多都以右耳接收聲音，或許習慣了多年他久而久之亦已習慣了。

劉端端亦是一名話劇演員。（劉端端微博圖片）

左耳受損頂硬上演出

因為耳朵受損的情況下劉端端雖然停止了音樂事業，不過他仍然在話劇團工作。還憶述當時耳朵受損的時候，他心裡是一度感到非常恐慌的，還突如其來接到母親一個要求令他難以選擇。事關在他發現耳朵有問題的時候，剛好他們話劇團中有一名前輩不能登台，他的母親就拜託他代替出演，但那個時候他的身體是不適的，但因為母親的再三拜託他才硬著頭皮上場表演：「她說兒子你知道嗎？救場如救火，你現在必須要去，如果你不去的話耽誤了演出他們沒有時間重新找個人去替代。雖然那個時候並不是多重要的角色，但是是老一波人他對這個行業的傳承度。」當然最後表演順利，可見他為人有多麼的好，為了母親與劇團而頂硬上，絕對是一位暖男。

不少網友聽聞劉端端左耳受損問題之後，還如此堅持為團員代替演出，都大讚他夠敬業，認為他的人品是不錯的。另外，有網友就突然想起他在《慶餘年》劇中的瀏海造型是向左邊，未知是否因為這個原因，但身體上的缺憾令人覺得可憐。

劉端端的母親亦是話劇演員。（劉端端微博圖片）

瀏海造型被網友嘲笑。（劉端端工作室微博圖片﹑網上圖片）

為角色可以去到好盡

既然專心投入影視工作，劉端端亦成功交出亮眼好成績。曾經在電影《繡春刀2：修羅戰場》中為了演好信王朱由檢一角，當時為了呈現該人物的精神負擔、瘦弱憔悴的樣子，他就特地走去減肥，還好幾日不吃飯，力圖達到最瘦的效果。而且在劇中他的戲份不多只有短短3分鐘，為了3分鐘他真的可以去到好盡。今次出演二皇子相信他為了角色下了不少功夫，不少網友都大讚他的台詞功力非常出色， 他曾經講道：「一位演員夠不夠特別，要看他是否深入角色的靈魂，撩人撩心，精心準備的細節在不經意間發現，就是一份驚喜」，所以話有實力的演員始終會被發現的。

劉端端為了信王一角好幾日不吃飯。（《繡春刀2：修羅戰場》微博圖片）