【新冠肺炎】日本諧星志村健確診病危　恐波及菅田將暉等過千藝人

70歲日本搞笑天王志村健25日確診染上新冠肺炎，17日開始倦怠，19日發燒、呼吸困難，20日被送醫治療，最後確診陽性，病況頗為嚴重。志村健手上握有多個節目，合作藝人更是不少，就連「嵐」的相葉雅紀、DAIGO等人都身陷危機，更有藝人直言影響可能超過1000人！

志村健手上節目多，像是《天才！志村動物園》及《志村之夜》等，如今證實確診，不少網友也擔心和他一起主持《志村動物園》的「嵐」相葉雅紀、DAIGO、搞笑團體小崇小敏是否也遭波及，此外，《志村之夜》的班底磯山沙也加、美臀女星足立梨花等人也讓人相當擔心。

電視台消息人士透露，志村健最近常到六本木、麻布一帶用餐，其中還疑似有到酒店或是酒吧等人潮較多的場合。而志村健原定於這個月開拍電影《向影神祈禱》，將和小鮮肉男星菅田將暉合作。不少粉絲擔心兩人私底下早已有接觸，可能增加感染風險，目前劇組已暫緩開拍計劃。

志村健原定於這個月開拍電影《向影神祈禱》，將和小鮮肉男星菅田將暉合作。不少粉絲擔心兩人私底下早已有接觸，可能增加感染風險，目前劇組已暫緩開拍計劃（《3年A班》劇照）

志村健經紀公司25日中午發表聲明確診，他17日就發病出現症狀，19日開始發燒、呼吸困難，20日因身體不適被緊急送醫。之後診斷出重度肺炎，發現肺部有陰影，檢疫後結果對新冠肺炎病毒呈現陽性。志村健從發病到送醫期間都待在家，目前正在積極治療中，但感染源頭還不明，和他有密切接觸的人都必須居家隔離。

新冠肺炎肆虐，歐美不少藝人明星、政界人士、運動員均已中招：

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