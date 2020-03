新冠肺炎(COVID-19,俗稱武漢肺炎)肆虐全球,連累不少演藝名人中招,當中包括奧斯卡影帝湯漢斯(Tom Hanks)、《雷神奇俠3:諸神黃昏》男星艾德里斯艾巴(Idris Elba)等,而19歲美國少女歌手Charlotte Lawrence今日(18/3)亦在社交網站宣布確診:「I am going to be completely fine. But many who get it won’t be if too many people get sick too quickly.(我會冇事,但如果疫症繼續急速擴散就另作別論。)」她懇請所有人盡量留在室內,盡量令疫情緩和。Charlotte的父母亦是圈中人,母親是電視劇演員Christa Miller,父親是編劇Bill Lawrence。

