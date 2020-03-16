【新冠肺炎】邦女郎Olga Kurylenko確診　呼籲全球認真對待疫情

新型冠狀病毒（俗稱：武漢肺炎）疫情嚴重，繼湯漢斯確診感染新型冠狀病毒後，荷里活再傳出壞消息。曾飾演邦女郎的烏克蘭演員兼模特兒的Olga Kurylenko在其Instagram上公布她自己確診新型冠狀病毒。

Olga Kurylenko與丹尼爾格力主演《新鐵金剛之量子殺機》。（《新鐵金剛之量子殺機》劇照）

Olga Kurylenko在其Instagram上公布她自己確診新型冠狀病毒，寫道：「在新型冠狀病毒測試呈陽性後，我把自己關在家中。其實我感到身體不適已近乎一星期。我主要的症狀是發燒及疲乏。請大家保重身體及認真對待（疫情）。」

Olga Kurylenko在其Instagram上公布她確診新型冠狀病毒。（Olga Kurylenko Instagram 圖片）

現年40歲的Olga Kurylenko出生於烏克蘭，13歲時在俄羅斯被星探發掘，之後進入模特兒界。她在2001年成為法國公民後，還轉戰電視界，客串演出劇集《Largo Winch》。她4年後闖入影壇，拍攝《L'Annulaire》。她憑此戲在布魯克林國際影展上獲得最佳女演員獎項。

梁朝偉與「邦女郎」Olga Kurylenko（左一）及法國演員荷西加西亞（中）合作拍攝新戲《獵狐行動》。（IG圖片/@carinalau1208 ）

她最為人熟悉的作品相信是在2008年上映的《新鐵金剛之量子殺機》，她在戲中飾演「邦女郎」Camille Montes。之後她亦參演過不少電影，當中包括《魔間煞星》、《攻·元2077》、《諜網暗戰》、《弊傢伙！史太林死咗》及《特務戇J：神級歸位》等，去年還與梁朝偉在法國巴黎拍攝電影《獵狐行動》。

Olga Kurylenko與皮雅斯布士南合演《諜網暗戰》。（《諜網暗戰》劇照）

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