【N號房】「博士」女友驚爆是性虐片主角　更可能是共犯協助犯罪

近日在韓國發生的「N號房」事件震撼全亞洲，案件主腦「博士」趙周彬（音譯）今早（25日）移送檢方時，在警察局外向受害者道歉，但依然難以平息眾怒。而警方在調查中發現受害女性至少有74人，當中一名被迫拍攝性虐影片的年輕女性竟然是「博士」的女友，令外界嘩然。

「N號房」案件主腦「博士」趙周彬（音譯）今早（25日）移送檢方時，在警察局外向受害者道歉：「我真誠向所有因為我而受苦的人道歉，感謝大家煞停這個無法停下的惡魔人生。」（路透社）

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趙周彬涉嫌對包括未成年少女在內的女性進行非法性剝削和性虐事件，他今日在首爾市鐘路警署外現身時表示：「我真誠向所有因為我而受苦的人道歉，感謝大家煞停這個無法停下的惡魔人生。」警方在調查中時發現其中一名20多歲的受害女性原來是趙周彬的女友，而趙周彬也將性虐她的影片上傳到網上，提供會員收費觀賞。警方初步推斷該名女子也可能是「N號房」的犯罪成員之一，以利誘或威脅的方式誘騙其他女性成為性虐片主角，目前仍在調查中。

「N號房」由一開到多個聊天室，流傳着大量性暴力影片及照片。（Naver）

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「博士」房內所有付費會員都以虛擬貨幣支付會費，兌換成現金後再指使手下從銀行取款放到指定的地方，又叫另一個手下去拿給自己以躲過警方監控。警方在趙周彬家中就發現了1億3千萬韓元現金（約79萬港元），在網上以虛擬貨幣交易的金額竟高達韓幣32億韓元（約1947萬港元），令人震驚。

Girl's Day惠利上傳聯署後截圖表示「比起憤怒更覺得恐怖」。（IG/@hyeri_0609）

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