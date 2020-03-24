「N號房」事件震驚全亞洲　水原希子曾自爆半裸拍廣告被20男圍觀

近日在韓國發生的「N號房」事件震撼全亞洲，引起不少人關注。日前日本人氣模特兒水原希子曾在2018年公開的一段被性騷擾的經歷也被翻出，她透露自己在拍攝廣告時需要赤裸上身，但當時有多名男性高層闖入現場強行圍觀，令她十分不自在。

日本混血模特兒水原希子憑着個性樣貌活耀時尚界，更因為率直性格深受粉絲喜愛。（IG@i_am_kiko）

水原希子透露自己曾在20多歲時為一個品牌拍攝廣告，當時拍攝要求她赤裸上半身，只可以用手遮擋住胸部，但就在拍攝期間，突然有約20名疑似是高層人員的男性闖入攝影棚，即使她表達過由於赤裸上身的關係，所以不希望被人看見，但對方並沒有理會她，仍堅持以要確認照片為由留在現場觀看整個拍攝過程。

水原希子在2018年於IG Stories中公開自己的經歷，她透露自己在拍攝廣告時需要赤裸上身，但當時有多名男性高層闖入現場強行圍觀，令她十分不自在。（Twitter@phie_hardison）

水原希子表示最終因為是工作，所以沒辦法拒絕到底，只能被迫在眾多男性的圍觀下赤裸上身進行拍攝，令她感到非常緊張和困擾。她在2018年於IG Stories中公開這件事，當時日本著名情色攝影師荒木經惟被爆出「#Metoo」事件，曾與他合作過的水原希子在IG公開自己的這段往事，批評對方不尊重女性，同時強調：「模特兒是人不是物品啊，女人也不是性玩具。」

水原希子曾與日本著名情色攝影師荒木經惟合作。（IG@i_am_kiko）

而水原希子所拍攝的那張半裸照片，也被網民翻出，原來是她在2013年為資生堂拍攝的雜誌照，相中的水原希子赤裸上身，面對鏡頭露出燦爛笑容。想不到原來這張照片是在被20多名男性强行圍觀的情況下拍攝，不少網民都戥她心痛，更大讚她態度專業！而最近因為有人在Twitter談論為何罷買資生堂的產品提及此事，再次受到外界關注，至今已有超過9.5萬人讚好、3.8萬人轉發。

水原希子所拍攝的那張半裸照片也被網民翻出，原來是她在2013年為資生堂拍攝的雜誌照。（Twitter@phie_hardison）