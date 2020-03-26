《秋菊打官司》傳拍電視版趙麗穎擔正　惠英紅飾惡奶奶親回應

影后惠英紅除了專注在電影界發展之外，近年亦漸漸重回電視界的懷抱當中，在兩岸三地陸續接拍了不少電視劇作品。單是在內地就已經有四部作品等待播出中，但最近又盛傳她再接拍一部作品名為《幸福到萬家》，將與趙麗穎合作演繹一對婆媳，近日她就對該則消息親自作出回應，引來不少討論。

趙麗穎被傳與惠英紅拍劇，引來不少討論。（趙麗穎工作室微博圖片﹑視覺中國）

據網上消息指出，《幸福到萬家》是根據張藝謀的電影《秋菊打官司》而改篇，主要講述了一名村婦婚後經常被奶奶欺負，繼而忍無可忍選擇離婚並將這件事告到鄉裡去的故事。據指該劇已找來趙麗穎﹑惠英紅出演，前者將飾演村婦，而後者就出演奶奶一角，除了她們之外還邀請了內地影帝吳剛出演村長萬善堂一角，該劇將由《後宮甄嬛傳》的導演鄭曉龍執導，指出劇集會在4月份於江西婺源開機拍攝。不少網友眼見演員陣容如此強勁都非常期待，特別是期待影后級人馬惠英紅的演技，未播討論聲就已經四起。

或許眼見接拍新劇的消息愈傳愈烈，惠英紅的粉絲當然相當關注，而萬萬想不到的是惠英紅就此事更在粉絲群組中辟謠，直言該消息是不屬實的：「沒有接觸過我們。」澄清了同趙麗穎合作一事。雖然惠英紅否認了此事，但仍然可見只要有她出演的作品都會令人非常期待，只能夠證明影后的魅力非常強大。

惠英紅在粉絲群作出回應。（八組兔區爆料君微博圖片）

雖然惠英紅否認拍攝《幸福到萬家》，但近日她將有新劇播出，孖周迅﹑趙雅芝出演的女性都市劇《不完美的她》會在27日首播。而早年拍攝的《啼笑書香》﹑《帝鳳業》﹑《怪你過分美麗》就待播中。

《不完美的她》近日登場開播，令人非常期待。（《不完美的她》微博圖片）