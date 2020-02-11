【武漢肺炎】橫店分三階段復工要申請　傳趙麗穎成第一批劇組開工

內地武漢肺炎肆虐，至今除了內地許多省份城市確診人數不斷上升之外，疫情亦蔓延至其他國家地區，使不少人非常擔憂。正因為受疫情的影響，早在上月底的時候內地著名影視拍攝基地「橫店影視城」就發出通知暫停一切影視劇拍攝工作，導致多部影視作品受到影響。而相隔不足一個月，近日「橫店影視城」就發聲明宣布將陸續採取分階段的模式復工，第一階段將會在2月13日開始進行。

因為受疫情影響，不少劇組已經停止拍攝工作。（微博圖片）

根據「橫店影視城」發出的公布所知，劇組復工的程序將會分為三階段進行，需經過申請﹑審批﹑備案，否則是不得擅自復工。據指第一階段將會在2月13日進行，只要劇組的員工在春節期間均在當地、無去過疫情嚴重的地區，亦未與疫情嚴重的地區人員有接觸以及防疫措施做到足的劇組，會經過審核通過之後優先予以復工。第二階段則是根據疫情的防控形勢確定。而第三階段則是疫情防控措施解除之後，影視劇組會恢復正常拍攝。

而「橫店影視城」更提及劇組要按照「能少則少、能近則近」的原則進行復工，強調未接觸疫情嚴重地區的人優先復工，其次從其他地區人士返回橫店的人，需經過家居觀察期滿後才能復工，最後目前仍在疫情嚴重地區的人員，劇組就要作出勸導暫緩返回。更建議劇組要採用包車的措施，確保大家安全至上。

有傳趙麗穎、王一博主演的《有翡》劇組最先復工。（《有翡》微博圖片）

分階段申請復工的消息公布之後，據內地媒體指出有不少劇組相當踴躍，到目前為止已經收到不少申請，但至今就尚未有劇組成功通過復工。因為劇組向影視城提出申請之後，還需經過街道、公安、東陽市的層層審批，要達致全面復工，只有等浙江全省解除一級響應。

事實上，受通知停工的劇組不少，包括有楊冪﹑白宇主演的《謝謝你醫生》﹑趙麗穎、王一博主演的《有翡》﹑秦嵐﹑吳謹言主演的「傳家」等等。另外，網上亦盛傳趙麗穎主演的《有翡》劇組是第一批申請成功的劇組，他們將會在2月14日復工。除此之外，楊紫﹑吳亦凡主演的劇集《青簪行》近日亦爆出在象山影視城復工，對此內地媒體向劇組求證得知復工消息是虛假的，一切要等到相關部門的處理與安排才再作打算復工計劃。