【戀愛可以持續到天長地久】顏值唔輸佐藤健　渡邊圭祐拍過天王MV

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐，市民均避免外出以減低被傳染的風險，在家的時間多了，大家都似乎傾向以煲劇來消磨時間，當中以愛情題材的電視劇尤為受歡迎，從玄彬與孫藝珍主演的《愛的迫降》，到柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的台灣代表《想見你》及吳海昕、劉俊謙、徐天佑主演的香港代表《二月廿九》，近日就由佐藤健與上白石萌音主演的日本代表《戀愛可以持續到天長地久》（恋はつづくよどこまでも）接棒。除了劇情持續高甜，劇中飾演女主角實習同期、兼暗戀男主角姐姐的仁志琉星（渡邊圭祐飾）亦大有來頭，原來他曾經拍攝周杰倫《說好不哭》的MV！

佐藤健與渡邊圭祐同拍《戀愛可以持續到天長地久》，又一同登上雜誌封面，二人的顏值可謂不相伯仲！（Instagram／@w_keisuke93）

點擊圖輯睇渡邊圭祐在《說好不哭》的演出！

+ 14 + 13 + 12

現年27歲的渡邊圭祐是宮城縣出身，擁有182cm的模特兒身高及修長的身材，加上精緻的五官，令他在大學學園祭時就被星探發掘繼而出道，初出道時主要以模特兒身份活動，其後移籍到經紀公司Amuse。渡邊圭祐初次挑戰電視劇演出為2018年播映的電視劇《幪面超人時王》，以Woz一角為人所知，之後亦有在電影及遊戲中以Woz的身份演出或聲演。

+ 6 + 5 + 4

渡邊圭祐在周杰倫MV《說好不哭》的演出嶄露頭角，那場東京純愛之旅讓他與女主角三吉彩花迅速成為熱搜話題人物，有網民甚至留言：「他漂亮得像是從少女漫畫走出來的男主角。」渡邊圭祐的演藝之路可說甚順遂，繼周杰倫的MV之後又接拍了大熱劇集《戀愛可以持續到天長地久》，使知名度及人氣均更上一層樓，接下來亦已經確定會演出由星野源主演的新劇《MIU404》！