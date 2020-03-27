【誰是被害者】張孝全演到情緒崩潰　恐怖場面逼真挑戰台劇底線

近年Netflix致力發展亞洲市場，繼《罪夢者》之後張孝全再主演犯罪懸疑劇《誰是被害者》（The Victim’s Game），今次還有許瑋甯、王識賢、鄭仁碩、林心如等演員坐鎮，加上劇中出現溶屍及焦屍等恐怖情節，還未正式上架已引起劇迷熱烈討論，昨日更發佈了全新預告。談到跟許瑋甯在《醉後決定愛上你》合作至今相隔十年，張孝全大讚對方演出更純熟，更充滿自信和魅力：「十年前還是個大女孩，現在完全是個女人了！」

張孝全演法醫 意外發現命案跟女兒有關

張孝全今次飾演的法醫方毅任雖不善交際人緣不佳，但工作時的專業總是令同事心服口服。在調查轟動全台的命案時，竟發現失聯多年的女兒牽涉其中，內心交戰後決定偷偷竄改證物。他透露在劇中跟新演員李沐所扮演的女兒有不少對手戲，因為兩人在劇中有很多衝突及激動場面，幾乎演到情緒崩潰，必定能為大家留下深刻印象。

另外，劇組特別邀請到曾奪金鐘獎的美術團隊及特殊化妝師，將劇中各兇案現場還原真實場景。除了有高處墜下而支離破碎的屍體，還有恐怖溶屍及焦屍，儘管場面有多觸目驚心，美術團隊與化妝師都能夠打造超逼真案發現場，成功創造了台劇未曾有過的尺度與質感。

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