【梨泰院Class】大結局收視破紀錄　排名僅次神劇《天空城堡》

由朴敘俊、金多美、權娜拉主演的JTBC勵志復仇韓劇《梨泰院CLASS》（이태원 클라쓰）雖然於1月底開播時出師不利收視低迷不過5%，但憑着之後劇情夠熱血，層層推進將劇集推上高潮而大獲好評，於昨晚（21日）播出的大結局收視錄得全劇新高，全國平均收視率達16.548%，可惜依然未能打破去年的神劇《天空城堡》（Sky Castle），成為JTBC創台以來第二高收視的電視劇。

《梨泰院CLASS》成為JTBC創台以來第二高收視的電視劇。（《梨泰院CLASS》宣傳海報）

可惜依然未能打破《天空城堡》的收視之冠地位。（《天空城堡》宣傳海報）

劇集講述朴敘俊飾演的朴世路，是一名出獄後立志打倒害死爸爸的韓國飲食巨頭「長家」的熱血青年，雖然於周五（20日）播出的第15集中，朴世路為了拯救女主角趙以瑞（金多美飾）而不惜向「長家」會長跪下，一度令觀眾大呼劇情狗血失去劇集原意，但最後仍於大結局反轉成功，朴世路收購了「長家」成為韓國美食界第一成功報仇，而男女主角更上演甜蜜吻戲，迎來大團圓結局。

朴敘俊和金多美上演甜蜜吻戲，迎來大團圓結局。（《梨泰院Class》影片截圖）

朴寶劍在大結局客串演出。（《梨泰院Class》影片截圖）

朴敘俊透過所屬公司Awesome娛樂發表劇終感受：「《梨泰院Class》是一齣令我審視自身並且深思今後人生、值得感謝的作品，希望這齣劇集能為大家帶來治癒，每天都能度過甜蜜的夜晚，真心感謝收看的劇迷，之後會帶給大家更好的作品。」

朴敘俊大讚《梨泰院Class》是一套能令自己審視自身並且深思今後人生、值得感謝的作品。（Instagram：@danbam_official）

女主角金多美則在Instagram發文感謝觀眾支持：「非常感謝一直以來喜愛《梨泰院CLASS》、世路和以瑞的各位，為報答大家的厚愛之情，我一定會以更好的面貌重新回來。這一年裏與工作人員和演員們在一起過得非常幸福。我們會再見面的，謝謝，再見以瑞。」另一主角權娜拉則表示拍攝期間很幸福，亦在現場學習到很多，雖然劇集的結束感到遺憾，但感謝劇迷一直的支持。

金多美承諾會報答觀眾的厚愛，以更好的面貌回歸。（Instagram：@danbam_official）

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