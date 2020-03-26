【法證先鋒IV．劇透】殺人魔張頴康下場淒慘　彩蛋疑為第五輯鋪路

《法證先鋒IV》第三十集大結局劇透。

TVB新劇《法證先鋒IV》終於迎來大結局，上回講到Emma（張曦雯飾）帶同證據去到警署自首，但高安（黃浩然飾）不相信Emma會是殺人兇手，最後他從徐意（湯洛雯飾）身上得到啟發，洞悉案情疑點，成功證明Emma清白。而真正的兇手Michael（張頴康飾）竟襲擊高靖（朱晨麗飾）使其重傷，取走其佩槍以及帶走Emma！

Emma承認所有罪行！（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

大結局講到，高安發現高靖受重傷並失去佩槍，同時更驚悉Emma不知所蹤。高安臨危不亂，透過各種蛛絲馬跡重組事發經過，推斷出傷害高靖、帶走Emma的犯人就是Michael。而高安憑觀察力，加上見賢（海俊傑飾）的聲紋分析，找到他們的藏身之處並尋回Emma，詎料被Michael發現，挾持至天台，高安、Emma頓時身陷險境，命懸一線……原來Michael因年少時受童黨迫害致心理異常，漸漸以殺人壓抑自己情緒。在Emma尋回自己身世及與高安、高靖相認而心存妒忌及怨恨，因而魔化及變節。

原來Michael因年少時受童黨迫害致心理異常！（劇照）

另一方面，慧明（陳煒飾）身陷險境，輝煌（譚俊彥飾）冒死營救，慧明看在眼內，決定重新審視自己對輝煌的情感。最後，在海邊長堤，法證、法醫、重案組又再接報到場，發現了四具排列奇異、身穿小丑裝束的屍體！眾人凜然無懼，勢要將更離奇、更詭異的案件一一破解！看來，小丑案將為《法證先鋒V》鋪路。

煒哥喊戲曬演技！（電視截圖）

無啦啦出現挾持戲！（電視截圖）

冒死營救！（劇照）

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對此，監製梅小青接受《香港01》訪問時就透露：「法證的主旨，人在做，天在看，所以惡人必有惡報，暗示Michael下場相當淒慘。」對於有傳將會開拍《法證先鋒V》，她就稱：「看了大結局就有分曉喇！（有冇信心大結局收視再破36點記錄？）大家都有信心。（會唔會不捨？）唔止我不捨，我們台前幕後都不捨，尤其是演員，很開心每天在家等待看法證，很開心每天知道收視，但又傷感又沒有了一集，由中段大家已很怕播完，但終會完結的。」

難道小青姐會拖延收山計劃？（梁碧玲攝）

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