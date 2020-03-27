【法證先鋒IV】張頴康之後仲有個終極Boss　監製梅小青率先爆！

熱播劇《法證先鋒IV》今晚就會迎來大結局，上集就揭曉殺害李秋（謝雪心飾）和羅清秀（李綺雯飾）的真兇是Michael（張頴康飾），同時他亦是在舊金殺害藍嘉宜（即陳敏之家姐）及Donald的兇手！

張頴康只是終極Boss，竟然還有Big Big Boss！（電視截圖）

正當大家以為張頴康是此劇的終極Big Boss時，監製梅小青接受《香港01》訪問時就透露原來在今晚將會出現一個大驚喜：「噚晚已經穿咗張頴康係終極Boss，而今晚就會出現一個終極嘅Big Big Boss。（好多人估係鄭希怡（Yumiko）喎。）網上好多人估係鄭希怡同羅蘭姐，但真正嘅Big Big Boss並唔係以上呢兩位，而今晚演員都會估吓自己會唔會就係Big Big Boss，因為連劇嘅演員自己都未知住。」

Yumiko透露自己將會再登場！（IG/@yumiko_chengy）

小青姐好口密呀！（梁碧玲攝）

而Yumiko今日亦在IG留言指：「記得有一次我地家居主景出了問題，等了很久，入去一探究竟，見到監製小青姐和工作人員一齊在地上鋪地氈，搭建場景。就是這麼執著，就是這麼上心，才能成就一套令自己滿意的榮休作品……」對此，小青姐表示相當感動亦指很多東西亦會親力親為：「做一部劇就好似孕育一個BB，每一部劇都係自己嘅仔女。（最辛苦試過咩？）以前嘅辛苦，而家諗返都係一個好好嘅回憶。拍《深宮計》要上橫店就更加辛苦，要執妝執景，地氈要鋪靚啲，見到有垃圾都要執咗佢，一落廠好不知覺地同大家一齊執景。雖然好辛苦，但都係同大家一齊奮鬥嘅戰績！」

令人感動！（IG/@yumiko_chengy）

原班人馬再拍續集？（劇照）

點撃下圖睇演員不捨文！