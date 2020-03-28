德國韓裔Peggy Gou短短4年於DJ界崛起　才貌兼備成為韓國最年輕DJ

一講起韓國DJ，相信不少人第一時間都會想到DJ Soda。不過，近年有一位紅遍全球的年輕女DJ崛起，她，就是29歲的德國韓裔Peggy Gou。

Peggy Gou出生首爾，父親是教授兼作家，母親是生意人，兩人都很熱愛音樂，會定期在家中唱歌、彈結他。14歲時，Peggy隻身前往倫敦讀書，她表示自己與當地監護人的關係很糟，他們會將她鎖在家中或學校，她亦因此變得叛逆，幾乎每個周末都會去Club跳舞。到18歲時，Peggy曾一度返回韓國居住，後來又回到倫敦，就讀於世界六大時裝學院之一的倫敦時裝學院（London College of Fashion），期間接觸到混音、電音以及地下音樂。畢業後她移居柏林追求音樂夢想，在2016年發布第一張EP，兩年後推出第一張專輯，Peggy的事業開始飛騰。

Peggy從小對音樂耳濡目染，與哥哥一齊學習鋼琴，在8歲時便創作出自己的第一首鋼琴歌曲。（Instagram@ peggygou）

首位於柏林Berghain打碟女DJ​ 平均兩日演出一次

現時Peggy的IG有超過150萬粉絲，2018年，她在全球演出逾200場，平均兩日就有演出，工作量驚人。各大音樂節的舞台都有她的身影：美國Coachella、克羅地亞Sonus、阿姆斯特丹Dekmantel等數不勝數。同時，她還斬獲AIM獨立音樂獎，進入FIFA歌單，為Off-White設計秀場音樂，更是韓國最年輕，亦是首位於著名Club柏林Berghain打碟的女DJ！

其實Peggy吸引人的並不只音樂，她的時尚品味、穿衣搭配也為她帶來不少人氣。Peggy有一張長方形面孔，大眼高鼻，微厚的雙唇，五官相當大氣，再配上小麥膚色以及星星點點的紋身，即使在人群中，也難以忽視這位個性十足的女生。更被譽為「全世界最會穿衣的DJ」，即使對她的音樂不了解，也會被她的獨特氣質所吸引。

Peggy Gou打碟時相當帥氣。（Instagram@peggygou）

曾擔任韓國《Harper's Bazaar》編輯 創立個人品牌Kirin

在進入音樂行業之前，Peggy曾是時尚雜誌《Harpe's Bazaar》韓國版的編輯，主要負責採訪、寫作，但相對於給別人設計造型，她發現其實更喜歡給自己做造型。而在愛上音樂後，她幾乎放棄Styling工作；轉投音樂界初期，曾因她的時尚界背景而受質疑，所以一開始她都穿得很簡單，普通的黑Tee配長褲。很快，Peggy意識到這並不是自己，因為時尚也是她的一部分。

2017年，Peggy在斯德哥爾摩時裝周的閉幕典禮上表演，在那裏她結識了Off-White創始人兼Louis Vuitton男裝藝術總監Virgil Abloh，在一次Party上，Peggy得到了意大利時尚集團New Guards Group老闆的賞識，在對方的支持下，她創立了個人品牌「Kirin」，韓文中的「長頸鹿」，Peggy最喜歡的動物。

Peggy身穿Kirin，與Off-White創始人兼Louis Vuitton男裝藝術總監Virgil Abloh合照。（Instagram@Kirin）

花襯衫+貓眼眼線+墨鏡=Peggy Gou

在雜誌《Dazed》中國版的訪問中，Peggy曾表示自己是一個擁有歐洲大腦的韓國人，但有時也非常「韓國」，對東西兩種文化極為了解：「我想我是個均勻的混合物，說到底，我就是我！」正因對自己了解透澈，才造就Peggy的獨特氣質。縱觀她的IG，當中出鏡率最高的就是「花襯衫」，還不乏一些具有東方元素的印花，無論是套裝，內搭抑或作外套，Peggy都可以完美駕馭。

點擊下圖睇Peggy的各類花襯衫：

+ 10 + 9 + 8

除此之外，Peggy也會選擇T恤、衛衣搭配，舒適又率性，街頭風十足。

點擊下圖睇Peggy的街頭風演繹：

+ 6 + 5 + 4

當然，Peggy也不乏女人味裝扮，而且絕不缺少性感氣質，熱愛陽光海灘的她，不時都會曬泳衣相，但毫不俗氣。

點擊下圖睇Peggy女人味嘅一面：