名模Rosie Huntington-Whiteley教日常穿搭　秒變潮精只需5件單品

英國超模Rosie Huntington-Whiteley擁有一張極具辨識度的臉龐，五官深邃，雙唇豐滿，性感魅惑又冷艷，樣貌身材堪稱完美。

作為世界頂尖超模之一，Rosie在着衫方面也相當有一手，簡單的搭配便氣場全開。由去年開始，Rosie不時都會在IG「Wardrobe daily」中分享日常的穿衣搭配，出鏡率最高的不外乎是西裝褸、T-Shirt、襯衣、Skinny牛仔褲以及直腳西裝褲。這些搭配簡單隨性又帥氣，只需要必備這5種服裝，每日交換搭配，便可以一星期着衫不重樣。

Rosie堪稱是性感尤物，不少人是通過電影《變形金剛：黑月降臨》（Transformers: Dark of the Moon）認識她。Rosie與Jason Statham相戀多年，兩人於2016年1月宣布訂婚，育有一子。（Instagram@rosiehw）

時下西裝褲已不再是職業人士的專屬品，日常生活中也非常實用，略微寬鬆的西裝褲，不止可以修飾身材，還會予人幹練帥氣的感覺，最重要的是，它的穿着體驗很舒適，而且顯！腿！長！黑白灰顏色的西裝褲更是百搭，各式冷衫、襯衣、T-shirt都可以，總之衣櫃裏面的衫，絕對都與之相襯。不過，在購買這類褲裝時，最好是選擇挺括的面料與利落的剪裁，這樣上身後，才會顯示出高級以及質感。

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近年來窄腳褲的出鏡率逐漸減低，但在Rosie這裡，似乎是她帶著時尚走，而不是時尚帶著她。在她的日常穿着中，窄腳褲的搭配也可以多種多樣。所以，如果家中有窄腳褲的朋友，千萬不要扔掉或閒置，跟Rosie學習搭配，即刻成為必備單品。畢竟，時尚是一個輪迴。

其實Rosie在搭配窄腳褲時，主要遵循「上鬆下緊」的方法，既可以搭配T-shirt加Oversize西裝褸，或者風褸，也可以搭配寬鬆的襯衣，注意，要寬鬆或者oversize的上衣。鞋類盡量選擇尖頭高踭鞋、馬丁靴或者boot。

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除此之外，在Rosie「Wardrobe daily」中有不少重複穿着的服飾，當中一件卡其色的西裝褸重複率極高，無論褲裝、裙裝、套裝都有它的身影。想得到想不到的搭配都有Rosie都有演繹。

值得一提是，Rosie還用這件西裝搭配了單車褲。單車褲可謂是18年最hit的時尚單品之一，無論在T台抑或街頭，隨處可以見到它的身影。Oversize的西裝，與單車褲相結合，視覺上會拉長腿部線條。

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