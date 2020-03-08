袁詠儀潮試Hermès唇膏　揭百年名牌「踩過界」新品6大亮點

袁詠儀是圈中出名的Hermès愛好者，除了服裝、手袋以外，連美妝也不會錯過。日前品牌首個唇膏系列正式發售，有網友撞到靚靚與張智霖休閒打扮現身街頭，前往商店試色。

有網友偶遇靚靚與Chilam現身Hermès試唇膏，待兩人離開後才拍照。（微博@八鵝吃瓜醬）

Hermès自從去年宣布成立第十六個產品部門「美妝」後便備受矚目，第一個系列Rouge Hermès唇膏於3月4日起，在全球35個國家的部份專賣店與零售商店陸續推出，相對於價錢高昂的手袋來講，唇膏可謂是不少女性入手的第一件Hermès。

Hermès推出首個唇膏系列，共計29支，包括24支彩色唇膏，3支限定色，以及兩支潤唇膏。（hermes）

唇膏顏色來自Hermès絲巾 一年發布兩次限定色

Rouge Hermès系列起源於紅色馬具，由一種皮革的顏色，到一款香水的名字，再到如今的唇膏，一直續寫着經典。所有的唇膏色彩都來自Hermès的絲巾顏色，在逾75000種顏色中挑選出24支唇膏顏色，還有3支季節限定色。限定色預計一年發布兩次，每次推出三款，今季分別是霧面＃27 ROSE Inoui、緞面＃51 Corail Fou以及緞面＃94 Violet Intense。

今季的3支限定色，兩支緞面，一支霧面。（hermes官網）

質地分霧面版與緞面版 膏體印有「HERMÈS」

24支唇膏中，有10支霧面版，14支緞面版，靈感源自Hermès的皮革，霧面模擬Doblis，一種絨面的山羊皮質，膏體為尖頭；緞面來自於光滑的Box小牛皮質，膏體為圓頭，且每一支的膏體都印有「HERMÈS」字樣。

膏體上清晰可見「HERMÈS」字樣，細節相當用心。（hermes官網）

點擊下圖睇24支顏色：

+ 20 + 19 + 18

成份天然 每支配有專屬香味

唇膏採用蜂蠟、白桑果等天然成份，更令人驚喜的是，Hermès的專屬調香師Christine Nagel在每支唇膏中加入了品牌的獨特香氛，即使只是一支唇膏，也不可以忘記浪漫。

Hermès 現任香水創意總監Christine Nagel 。（視頻截圖）

與手袋同款五金 首個唇膏管可重複使用的品牌

唇膏的外殼有Hermès御用鞋履設計師Pierre Hardy設計，外殼使用漆彩材質和Permabrass金屬，與手袋同款五金，頂部則是Hermès家族的藏書章圖案，做工複雜精細，彰顯精緻。更重要的是，它是首個表明唇膏管可以長久重複使用的品牌，用完只需購買替換芯，秉持環保概念。此外，這個唇膏管還有一個貼心的細節，普通版都由黑、白、金搭配，霧面版的黑色是磨砂質感，緞面則是光滑質感，便於區分。

唇膏頂部非常印有品牌經典logo，彰顯精緻。（hermes官網）

橙色mini盒包裝 設計專用配飾

在包裝方面，最外層是白色盒，裏面是經典的橙色小盒，拉出來才是唇膏，以帆布袋包住。其他美妝產品還包括兩款潤唇膏，一支淺橙色，一支透明，純手工製作的漆木唇刷，以及透明唇線筆。另外，Hermès還特地設計了三款專屬唇膏配飾，皮革彈出式唇膏盒，附有mini鏡的皮革唇膏匣子，皮革月形鏡，不過價錢就貴過唇膏。

唇膏包裝採用mini橙色禮盒。（hermes官網）

點擊下圖睇其他美妝產品同專屬配飾：

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撞色外殼掀起美甲潮

Pierre Hardy擅長玩轉色彩，在限定色唇膏管的撞色意外掀起美甲熱潮，買不到唇膏，也可以試下拼色。

美甲看起來也不錯。（Instagram@eightyeight）

部份產品參考售價：

Rouge Hermès唇膏（24色）)：HKD575

Rouge Hermès唇膏限定色：HKD620

Refill唇膏芯：HKD 335

彈出式皮革唇膏盒：USD1925（約HKD15000）

皮革月形鏡：HKD6100

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