【法證先鋒IV】終極Big Boss竟係張曦雯　小丑舉5暗示勢拍第五輯

TVB熱播劇《法證先鋒IV》自播出以來，屢創收視紀錄。上回就講到終極殺人魔Michael（張頴康飾）不但沒有離開香港，反而用刀刺傷高靖（朱晨麗飾）以及帶走Emma（張曦雯飾），生死未卜！

朱晨麗最後冇事！（電視截圖）

結局講到高靖送院救治，最後康復。而Michael惡人有惡報，他與高安（黃浩然飾）在天台打鬥期間，意外墜樓身亡。另一方面，郭Sir（譚俊彥飾）和Queen（陳煒飾）發生汽車爆炸後都平安無事，二人更坦承面對感情，踏入婚姻！當中，徐意（湯洛雯飾）的脹爆婚紗Look意外搶鏡，她更與高安確認男女關係，有情人終成眷屬，並受到Monique（鄭希怡飾）的祝福！

Kelly勸張頴康自首，反被掌摑！（電視截圖）

二人在生死關頭承認愛！（電視截圖）

惡人有惡報！（電視截圖）

點撃下圖睇結局精華！

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重點重溫湯洛雯婚紗Look！

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正當大家以為會迎來大團圓結局時，之前總監製透露的Big Big Boss終於現身，而她竟是Emma！而貫穿《法證先鋒》第1至4輯的特別人物小丑，又再次出現，其中一名更高舉5字手勢，看來開拍第五輯勢在必行！

很多「法證迷」都知道小丑是貫穿《法證先鋒》第1至4輯的特別人物！（電視截圖）

相當嚇人！（電視截圖）