【任噏亂評】《法證先鋒IV》三大遺憾　有一種責任TVB責無旁貸

《法證先鋒IV》30集終於完滿結束，本來因黃心穎而錯過上年的台慶劇，更要花過千萬補拍，放在被喻為「炮灰檔」的二、三月播放，人人都不會太大期望。誰不知道一個新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），家中觀眾大增，收視頭四個星期高居35點，勢要打破近不知多少年的紀錄，更大有機會開拍第五輯，令人意想不到。

不過，收視高並不代表劇完美，反而愈多人看，被掘出的缺點愈多，《法證先鋒IV》是一套典型的TVB查案劇集，有案件然後追查再將兇手捉拿認罪，這種套路在過往百發百中，所以頭幾輯也好評如潮。但觀眾是會進步的，然而《法證先鋒IV》讓我看到進步的地方只有科技，劇情套路依然十年如一日。以下三個重點，是我看完《法證先鋒IV》，感到相當遺憾的地方。

經歷生死後終於認愛，係老土，不過幾十年都係咁。（《法證先鋒IV》截圖）

點撃下圖睇結局精華！湯洛雯性感婚紗look可能係最重點：

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新角色出現就係兇手兼誠實豆沙包

我明白，兇手是需要出現的，不然捉甚麼？但可以不要那麼特顯嗎？林敬剛突然在鄭子誠死了後出現，難道沒有任何戲份？吳家樂突然返港，原來為了返來認罪。而且每捉到兇手，入到盤問室，通常都先否認，讓譚俊彥、朱晨麗兇兩下就認罪，叮噹法寶誠實豆沙包都沒有如此厲害。我明白，兇案最終都要由捉到兇手結束，但最後可不可以有點出人意表呢？

憑住黃浩然超神觀眾力兼記憶力，再用類似上網搵資料配對就搵出真相，其實兇手唔認都冇辦法。（劇照）

配角發揮多過主角

這個未必是壞事，證明綠葉演員認真做戲，劇中不少單元角色的確發揮出色，演屍體的去到盡，林子超的變臉、張彥博的盲目、楊潮凱的扮傻、趙璧渝的扮high等等，每位配角都有強力表現。反而主角們呢？黃浩然依然一貫作風有型有格但略欠細膩，譚俊彥感情戲比查案戲強烈，朱晨麗發揮一般，陳煒算是最好一個，主角風頭被配角搶去，可以是一個賣點，也是一個遺憾。

即刻睇返綠葉們精彩表現：

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依然落重感情戲

TVB是拍一套30集的長劇不容易，所以不時都要加插大量感情戲，當中一定涉及三角戀，《法證先鋒IV》也有兩次。雖然明白到是必然的，但作為觀眾的確有點不是味兒，我要睇你查案，但好記得有一集，用了半集去講黃浩然跟鄭希怡的感情線，講他們分手，就是為了要舖排他跟湯洛雯之後的感情線，這個套路或者比案情舖排得更深。

頭兩集已經舖佢哋感情線喇。（劇照）

誠然，《法證先鋒IV》收視好，但口碑卻不算太好，跟據內地網站，本來評分高達8分的《法證先鋒IV》，在播完頭幾集後便插水到4分，事關看完後竟然是無新意，彷如炒冷飯，咁不如睇返頭三集？劇集的最後，又出現Big Big Boss、小丑，小丑的舉起五隻手指，不少人指是開拍第五輯的暗語，如果真的要拍第五輯，不彷落多點力查案，少點感情線，花多點時間和金錢，做好個口碑，與時代並進，作為香港電視龍頭，你有呢個責任。

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