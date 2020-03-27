【開心速遞】非洲鼓葉伯真身好富貴　鬼塚揸波子返工嚇窒台前幕後

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一直深受歡迎，更捧紅多對熒幕情侶，其中以送水輝（許家傑飾）和大小姐（林淑敏飾）組成「蓮輝戀」最受歡迎，而今晚（27/3）播出的一集便聚焦在這對情侶身上。劇情講到非洲鼓葉伯發脾氣搞到送水輝和大小姐經營的「好爸Bar」一鑊泡，搞到大小姐非常不滿，更直指葉伯是「廢柴」，但送水輝卻給予機會讓葉伯發揮所長，最後葉伯真的吸引到一班客仔支持，為「廢柴」出一口氣！

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當非洲鼓葉伯掃場打破「好爸Bar」的杯杯碟碟時，他便指自己會向送水輝賠錢：「我大把錢，不過未匯到返嚟，我遲啲畀你。」而事實上飾演非洲鼓葉伯、原名伍健忠的鬼塚確實是「有米之人」，拍TVB劇集只為過戲癮，傳說有次他揸保時捷跑車去將軍澳電視城拍劇，然後硬食「牛肉乾」，搞到全日「得個吉」，他當時接受《香港01》訪問時便間接承認確有此事：「其實我揸返工啲油都唔止啦，一條大直路都冇咗成舊水啦，架車咁大食。」

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曾亮相5次 鬼塚隨時回歸？

到底鬼塚飾演的葉伯之後會否在《開心速遞》中亮相，並變成有錢佬向送水輝還錢？監製林建祥接受《香港01》訪問時便答道：「有機會嘅，而家暫時一集先，遲啲應該會有！」而事實上並非首度在《開心速遞》中亮相，他在第30集已經客串風水師，而第305集便飾演武術總會會長，又在第463集扮工，對上一次演出是飾演只懂台山話的接龍集團大客趙總，連埋今次演出總共亮相5次。