沈殷怡陳欣妍拍《美女郊遊遊》　因疫情禁足香港變「玩命」行山

《辣伙頭》中的沈殷怡（Shirley Sham）和陳欣妍（Shirley Chan），因為合作節目而大受歡迎而被連登巴打封為「Double S」，其後ViuTV更為她們度身訂造節目《美女郊遊遊》，並於4月13日播出。

4月13日就有得睇沈殷怡同陳欣妍！

據知節目由《花姐Error遊》的製作班底包括導演（格仔導演Mike）、編審、撰稿等成員拍攝以及製作，所以內容可稱得上是瘋狂又刺激。由沈殷怡、陳欣妍的IG上所見，連續2-3星期每日10小時以上的拍攝以及行山，考驗她們的體力之餘仲考驗埋意志力。有消息人士透露，節目組正在開足Turbo剪片：「不過個節目都算100%拍晒。因為天雨關係，有部分拍攝改咗期。」

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沈殷怡（Shirley）、陳欣妍（Shirley）主持《美女郊遊遊》。

聽聞節目的原先計劃並不是在香港行山？他說：「原先係一個外國旅遊節目，節目性質係完全唔同㗎，不過疫情影響先臨時改為本地拍攝，轉做拍攝本地開心行山節目。」疫情爆發後，因為世界各地實施鎖國，亦變相打亂了ViuTV製作其他外國旅遊節目的計劃，所以《美女郊遊遊》才需要趕住出街。除了沈殷怡、陳欣妍要連行十幾日山外，製作組亦需要趕工，消息人士說：「行完山再返公司係基本。」

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