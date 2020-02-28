網民追捧變「女神」　陳欣妍爆拍《辣伙頭》非初衷：我都冇綜藝感

《辣伙頭》今晚就是（28/02）就是終極決賽，先唔講節目水準如何，但能在網上引起話題和吸引大量觀眾追看，就已經算是成功。打開討論帖一睇，就會感受到觀眾對參賽者的熱愛，特別是「Double S」的陳欣妍（Shirley）。 提及這班死忠支持者時，Shirley就帶點靦腆表示想報答他們：「我希望有機會親自下廚畀支持節目嘅人。（煮咩？）煲湯！」咁識做，難怪咁多Fans支持。

陳欣妍（Shirley Chan）是8位參賽者之一。（電視截圖）

還記得在節目開播後的一個晚上，記者看畢節目後，就好奇的向Shirley詢問「一人前鱸魚餐」的煮法，聊着就說到了成為參賽者的經過。

「你明明係演員，點解會去咗煮飯比賽？」

「其實我嗰日係去Casting一套新劇！喺ViuTV嗰度撞到個經理人，就俾人拉咗去Casting，哈哈。」

「兩樣嘢都唔同...」

「我有掙扎過！本身想好似其他人咁專注演戲，唔接綜藝，想自己個定位清淅啲。」

記者當時以黃秋生的《究竟食咗乜》做例子着她不用擔心。她則回答說：「我都冇代表作...」

相信好多人都想知點煮呢碟餸。（電視截圖）

拍《辣伙頭》非初衷 自言欠缺綜藝感



今晚（28/02）就是節目最後一集，她也提醒了記者留意節目，又再提起上一次的對話，她就說到：「嗰時嘅擔心真係有少少天真，而家諗返，做綜藝同真人騷都係演員其中一份工作，只不過今次演緊嘅角色係自己。初時都擔心自己冇綜藝感，因為我專長唔係搞笑，又唔係最靚嗰個，唯一可以做嘅就係做返平時嘅自己，少說話多做事。」

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陳欣妍（Shirley）表示自己是第一次拍綜藝節目，擔心自己「唔夠好笑」。（電視截圖）

自覺參加節目後有成長：考A-Level都冇咁勤力



擔心應該是多餘的，節目的成功似乎為她帶來不少粉絲，不過最令她開心的反而得到觀眾的欣賞。她說：「最滿足嘅係，有觀眾DM（IG Direct）講好期待我哋班女仔煮咩餸，仲有個女仔同我講每晚都會同男朋友一齊睇。因為我哋8個女仔真係好畀心機去比賽，每日都拍10幾鐘，瞓醒就要開工，最後仲一齊租咗ViuTV隔離間酒店過夜。」Shirley笑言：「每一日都要行街市諗菜式，真係我考A-Level都冇咁勤力。」

陳欣妍（Shirley）在《黑市-公屋》中表現也不錯。（IG@shirleyelephant）

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做唔到冠軍會不會失落？她坦言：「唔會吖，其實每晚都有Fans一齊陪我睇，呢一個月嚟我都過得好開心。唔參加個比賽，真係唔知自己做到咁多嘢，講真我真係有少少掛住嗰時嘅生活。通過《辣伙頭》我對自己認識多咗，原來自己係迫得㗎，學到嘅嘢都可以擺返落演戲到。」

不少觀眾都是透過節目才認識Shirley，也有粉絲因為她的IG照而被吸引。（IG@shirleyelephant）

陳欣妍說：「好多謝ViuTV、好多謝節目組嘅照顧同埋多謝呾多位支持個節目嘅觀眾。」（電視截圖）

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