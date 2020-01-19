【黑市】陳欣妍入行後連拍兩套電影　自覺唔識做戲：有啲慚愧

ViuTV近年播出的劇集《詭探前傳》、《理想國》和播放中的《黑市》等劇都贏盡口碑，鄭少秋、陶大宇、黃秋生和詹瑞文等公認的好戲之人能大放異彩之餘，也給了年輕一輩發揮演技。講到2020年新星，除了岑樂怡（阿妹）、陳俞希、陳安立、李昭南和沈殷怡外，都有像吳海昕、岑珈其、陳欣妍和楊偲泳等「外援」出現，其中一位更已在《黑市》和節目《辣火頭》亮過相！

大家有冇睇《黑市》第10集單元《公屋》？（電視截圖）

現年26歲的陳欣妍（Shirley）的出道作品就已經是17年電影《我們的6E班》，在戲中飾演一名曾自殺過的中學生。她接受《香港01》訪問，談及入行經過時總以「好幸運」去形容自己：「大學畢業後喺一個首映禮遇到而家嘅經理人，又好自然咁簽咗畀佢，跟住去Casting又好幸運咁成功咗。」

陳欣妍以新演員身份行過金像獎紅地氈。（資料圖片）

在接連拍攝了《我們的6E班》及《沒有傍晚的後天》等作品後，即使她分別上過鍾景輝和黃秋生的演技班，但仍感覺到自己演技上的不足而決定去進修：「覺得有啲慚愧，因為我唔係讀演戲出身，我想對演戲有多啲了解。」其後，她就遠赴「北京電影學院」修讀三個月的短期課程。她笑說：「去到嗰邊，因為每日都要學聲樂、形體課，由朝上到晚咁，真係好似去咗韓國集訓緊咁。」

2017年入行，陳欣妍就拍了《我們的6E班》。（劇照）

談起在北京3個月的進修生活，她自言非常享受：「每日7點上堂，同同學一齊食早餐，由朝上到晚，落堂再同同學練習同構思第二日表演，得閒嗰時仲會一齊去形體室拉筋，生活係好Chur，但係好開心。」



ViuTV新人陳欣妍粉絲愈來愈多 網友一致裁定：禾稈冚珍珠！

陳欣妍是ViuTV煮食比賽節目《辣火頭》的8位美少女之一。（資料圖片）

常言道：「娛樂圈是一個大染缸」，入行時家人沒有反對？她則引用《愛蓮說》回答：「哈哈，你有冇聽過『出淤泥而不染，濯清蓮而不妖』？如果你係一個污染物，就算喺一缸清水入面，你都會污染晒成缸清水，其實係視乎你係個咩人，而唔係咩環境，再講其實各行各業都差唔多，所以屋企人都對我有信心嘅。」

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劇集《黑市》截圖，睇陳欣妍出浴：