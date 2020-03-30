沈殷怡陳欣妍拍《美女郊遊遊》　疫情禁足外地變香港「玩命」行山

《辣伙頭》中的沈殷怡（Shirley Sham）和陳欣妍（Shirley Chan），因為合作節目而大受歡迎而被連登巴打封為「Double S」，其後ViuTV更為她們度身訂造節目《美女郊遊遊》，並於4月13日播出。

4月13日就有得睇沈殷怡同陳欣妍！

據知節目由《花姐Error遊》的製作班底包括導演（格仔導演Mike）、編審、撰稿等成員拍攝以及製作，所以內容可稱得上是瘋狂又刺激。由沈殷怡、陳欣妍的IG上所見，連續2-3星期每日10小時以上的拍攝以及行山，考驗她們的體力之餘仲考驗埋意志力。有消息人士透露，節目組正在開足Turbo剪片：「不過個節目都算100%拍晒。因為天雨關係，有部分拍攝改咗期。」

靚相同沈殷怡、陳欣妍訪問，點擊睇：

兩大女神沈殷怡陳欣妍再戰真人騷 郊遊遠足竟變「死亡行軍」

【多圖】陳欣妍進軍寶萊塢做女主角 獻熒幕初吻：仲要學跳印度舞

沈殷怡（Shirley）、陳欣妍（Shirley）主持《美女郊遊遊》。

聽聞節目的原先計劃並不是在香港行山？他說：「原先係一個外國旅遊節目，節目性質係完全唔同㗎，不過疫情影響先臨時改為本地拍攝，轉做拍攝本地開心行山節目。」疫情爆發後，因為世界各地實施鎖國，亦變相打亂了ViuTV製作其他外國旅遊節目的計劃，所以《美女郊遊遊》才需要趕住出街。除了沈殷怡、陳欣妍要連行十幾日山外，製作組亦需要趕工，消息人士說：「行完山再返公司係基本。」

最近陳欣妍（Shirley）成為了網民新寵。

話說回來，近年沈殷怡的工作一個接一個，由《詭探前傳》到《辣伙頭》，再到《今日疫情》《金剛旅神團》和《美女郊遊遊》等節目，幾乎是「冇停手」！難怪有網民說她是ViuTV的「Job王」、「一姐」。不過，及陳欣妍自參加《辣伙頭》亦都人氣急升，今次主持《美女郊遊遊》，既是「Double S」再度合體，也是一個同場較勁的機會。

《辣伙頭》之後，4月13日的《美女郊遊遊》又會見到陳欣妍。（IG@shirleyelephant）

陳欣妍接受《香港01》訪問時，就就與沈殷怡藉由拍攝《美女郊遊遊》，培養了深厚感情。「我哋一齊拍完節目互相認識咗好多，節目組仲話我哋係『生死之交』！因為佢已經見過我最醜樣一面。」又十分感激沈殷怡的照顧：「年紀好似係我大過佢，但係好似係佢照顧我多啲，因為我太多嘢驚啦。」

點擊睇陳欣妍靚相：

+ 18 + 17 + 16

她提到，節目中其中一個挑戰要游繩落經過一個瀑布，嚴重畏高的她更要硬着頭皮完成。「佢玩先跟住到我，嗰時已經驚到喊晒口！我落到去咩都唔理就第一時間搵佢，之後我哋仲攬住一齊喊。」她形容每一次拍攝，對她來說都是一次小患難。

個個節目都有沈殷怡！最近Shirley還在《玩轉英語》中教英文。

沈殷怡接受《香港01》訪問說，也形容兩人感情是「患難姐妹」。她說：「每一集我哋都遇到好多事要一齊克服，真心以前無同一個女仔一個月內經歷咁多事，每次拍完我哋都會攬住大家講：『活著真好！』。呢個節目真係擊中晒我哋各自嘅弱點，每次我哋都為對方加油，真係好深刻。」

她續說：「我就體能差啲，而佢就細膽、畏高同怕水，所以要挑戰膽量嘅活動我就照顧返佢，啱啱好可以互補！」

點擊睇沈殷怡靚相：