曾醒明憶述人生最大敗仗　「公關一哥」認愧對楊思琦：好內疚！

前無綫企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明今日（30/3）以嘉賓身份，接受葉家寶和黃守東主持的面包台訪談節目《公關與你》訪問。曾醒明與葉家寶二人相識已逾三十多年，兩人過去亦有不少趣事。歷屆港姐大騷一向有保證收視，不過2001年港姐決賽卻滑鐵盧，收視竟然跌至21點，敗給當晚獲39點、由陳啟泰主持的亞視《百萬富翁》，流失超過65萬名觀眾，成為曾醒明一生憾事，事後並引咎辭去港姐籌備委員會所有職務。

2001年港姐收視慘敗給亞視王牌節目《百萬富翁》後，曾醒明引咎辭去港姐籌委會相關職務。（陳順禎攝）

曾醒明接受《香港01》訪問大嘆唏噓：「好深刻記得當年巴士車廂中有個平台叫做RoadShow，因為每日都有大量乘客透過呢個平台接收唔同資訊，於是我就向籌委會提出將招募參選港姐宣傳片放喺呢個平台播，籌委會最終通過咗，報名參選反應相當熱鬧。」不過事後無綫高層認為手法涉嫌違反公司政策，所以計劃被迫煞停。

歷屆港姐收視一路所向披靡，但2001年港姐決賽當晚收視大跌，成為曾醒明人生中的一個憾事。（陳順禎攝）

相反亞視知道無綫與RoadShow取消合作後，亞視見大好良機當前，於是傾力反撲在RoadShow平台大買廣告，為王牌節目《百萬富翁》宣傳造勢。曾醒明坦言：「我知道每日巴士都會播嘢，有時候我搭巴士嘅時候，都睇到乘客嘅反應，嗰陣時我就心中不妙，但到01年港姐決賽當晚，我真係諗唔到，竟然會輸咗畀亞視嘅《百萬富翁》，相差60幾萬觀眾，我哋只係得21點，嗰次真係好難忘，嗰年冠軍係楊思琦，所以每次見到佢，我都會感到挫折同內疚，令到成個港姐決賽收視結果滑鐵盧，其實我好相信當年如果可以繼續喺RoadShow度播香港小姐，我哋係唔會輸，其實呢件事對我嚟講係好遺憾。」

曾醒明認為當年如果能夠在巴士車廂平台為港姐競選宣傳造勢，港姐收視一定不會敗給亞視。（陳順禎攝）