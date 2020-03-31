唐嫣與羅晉龍鳯胎低調出世　《錦繡未央》舊拍檔李心艾以二字證實

內地女星唐嫣在2018年10月份嫁給男星羅晉，未幾就在去年9月二人相繼在微博公開宣布將迎來小生命的消息，懷孕一事獲得不少圈中好友與粉絲祝福。但唐嫣自宣布懷孕消息之後，就一直顯得非常低調，沒有向外透露過孕期狀況﹑預產期等，直到去年12月開始她就不停被爆已一早生了BB，而且還是一對龍鳳胎，不過對於此事二人均沒有對外證實。

正當大家猜測唐嫣是否誕下龍鳳胎之際，近日曾與她拍攝過電視劇《錦繡未央》的好友李心艾就在與網友對話時就不小心洩密，證實她的確是生了龍鳳胎，隨即成為網上熱話。

唐嫣與羅晉在2018年結婚。（羅晉微博圖片）

據李心艾與網友的對話截圖中可見，該網友就私訊問她唐嫣是否生了龍鳳胎，而她就回覆「嗯嗯」二字，好明顯是默認了生龍鳳胎一事。對此有內地媒體就第一時間向唐嫣﹑羅晉的工作人員求證，不過他們均表明是藝人的私事不太清楚，未給予任何回應。

李心艾曾同唐嫣出演電視劇《錦繡未央》。（李心艾微博圖片）

雖然現時當事人沒有公開宣布喜訊，但唐嫣好友李心艾的對話已經令人相信這一切是事實，所以有不少網友都立即透過微博送上祝福，認為他們兒女雙全湊成一個「好」字實在是太幸福了。

李心艾同網友對話。（八組吃瓜蜀黍微博圖片）