【機場特警】蔡思貝着國貨潮鞋Feiyue　超hit時尚單品成明星摯愛

由張振朗、楊明、蔡思貝、湯洛雯、黃子恆等主演的無綫劇集《機場特警》於本周一（30日）正式播出，蔡思貝一出場便制服疑犯，身手相當幹練。

不知道大家有無留意到，蔡思貝在劇中所穿的這對小白鞋，兩條銀色的裝飾，字母以彩色呈現，清新且充滿活力。實際上，這對鞋來自國產品牌飛躍（Feiyue），售價大概85元（約93港元）左右。

TVB劇集中罕有地出現國貨品牌。（視頻截圖）

這對鞋售價大概85元左右。（淘寶截圖）

近年來飛躍在時尚圈非常受歡迎，成為不可或缺的一對小白鞋，設計簡潔，紅藍經典配色，可以任意搭配褲裝、裙裝，同時還有綠色、金色、黃色、銀色、全白色等選擇，總有一對啱心水。飛躍不止風靡國際四大時裝周，不少國內外藝人都是它的粉絲，包括奧斯卡金像影后Reese Witherspoon、澳洲超模Miranda Kerr、韓國藝人Boa、秀智、宋仲基等，而何超蓮也曾公開大讚飛躍舒服。雖然品牌在近年才大hit，但其實它有着悠長的歷史，要追溯至上世紀二、三十年代的上海。

超蓮曾公開大讚飛躍很好穿。（Facebook@@HoChiuLinLaurinda）

「Feiyue」意味着「flying forward」，最初由大孚橡皮工廠製造，白色帆布鞋面、紅藍雙鈎、黃色硫化底，成為一代人記憶中的「國民鞋」。品牌建立於1931年，但在1958年才正式註冊商標，後來想拓展膠鞋業務，因此大孚橡膠總廠與上海文體進出口有限公司於1992年合資組建了「大博文鞋業」，1997年大孚撤股，授權大博文使用「飛躍」商標至2013年，大博文保留了飛躍鞋的基本款式，將商標換作自己申請的「Top One」菱形商標，以低價大量出售，由此衍生出兩類飛躍鞋，但當時的大孚飛躍幾乎在市場上銷聲匿跡。

飛躍的配色非常經典。（Instagram@feiyueshoes）

現在市面上有所謂的「法國飛躍」與「大孚飛躍」兩類鞋，前者售價幾百元，而後者幾十元至過百元不等。

其實「法國飛躍」就是「大博文飛躍」，之所以有這樣的稱呼，是因為一位來自法國的波鞋愛好者Patrice Bastian在中國旅行時，看中了飛躍鞋的輕巧與實用，於是在2005年，他向大博文申請歐洲銷售飛躍鞋，以過百萬人民幣買下飛躍在歐盟區的商標權，開始在法國經營。曾在法國營銷公司Emotion工作的Patrice Bastian，憑藉給LV、CHANEL等時尚品牌做事件營銷的經驗，經過策劃同包裝，令飛躍搖身一變，價錢也被提升至50至120歐元不等，產品系列的命名多數來自中國武術，譬如Shaolin Soul（少林精神）、Mantis style（螳螂）、Dragon Dust（龍塵）等，甚至與Celine、Casio等品牌推出聯名產品，更獲不少明星「帶貨」，而Patrice Bastian也於全球49個國家註冊了「Feiyue」商標。

飛躍有多種配色，男女皆宜。（Instagram@feiyueshoes）

後來，上海波蔚實業有限公司旗下的CULTURE MATTERS（CM）成為大孚飛躍的經銷商，同樣也對飛躍進行改造，包括在鞋底內襯增加一層海綿墊，行路更加柔軟舒適，鞋頭微尖，有修飾腿型的效果。改良後的大孚飛躍，價錢也有最初的35元提升至99元，在如今的市場，可謂性價比非常高。除此之外，大孚飛躍也有與MARVEL、Star Wars、ADM等推出聯名系列。

不過，網絡上經銷商的運營水平參差不齊，如果在天貓或淘寶見到飛躍、大孚飛躍、CM國貨、Culture Matters旗艦店等，貨品來源都是大孚。

試下的飛躍已成為不少人的必備單品。（Instagram@feiyueshoes）